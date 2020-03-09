Украина

Нападающий Мариуполя крайне недоволен арбитражем матча против Днепра-1 (0:3).

Мариуполь в 22-м туре Премьер-лиги уступил на выезде Днепру-1 (0:3). При этом команда Александра Бабича заканчивала матч ввосьмером из-за трех удалений.

"Играли, наверное, восемь человек против… Сколько получается, четверо судей и 11 полевых, да? 15. Вот, 15 человек против восьми играли сегодня. Сложно очень обороняться против 15", — заявил Фомин в эфире Футбол News.

"Да, первое удаление – хорошо. Второе, вы меня извините – первая желтая карточка Яворского на фланге не то что высосана из пальца, а даже не знаю, откуда она взята. Это негрубая игра на фланге — он просто зацепил Супрягу, а тот упал. Арбитр сразу посадил на желтые карточки защитника и опорного хавбека, а потом удалил их", — цитирует Фомина уже официальный сайт Мариуполя.

Мариуполь по итогам первого этапа чемпионата занял восьмое место и теперь сыграет в нижней шестерке. Следующий поединок команда проведет 11 марта в рамках 1/4 финала Кубка Украины против Альянса из Липовой Долины.