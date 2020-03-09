Украина

Полузащитник Днепра-1 считает, что все трое игроков Мариуполя были удалены по делу.

Днепр-1 в 22-м туре Премьер-лиги дома обыграл Мариуполь 3:0. Главной темой после матча стало судейство Евгения Арановского, удалившего трех игроков азовцев.

"Это судья такой. Но фолы, я думаю, на красную тянули. Арбитр же смотрел VAR, все видно", — отметил хавбек Днепра-1 Сергей Булеца в эфире Футбол News.

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко назвал игру странной, но отметил, что с видеоповторами футбол становится справедливее.

Днепр-1 занял седьмое место в Премьер-лиге по итогам первого этапа чемпионата. В следующем туре команда снова сыграет дома против Мариуполя. Базовая дата 23-го тура – 14 марта.