Украина

Полузащитник Колоса получил признание, несмотря на поражение своей команды от Шахтера (3:4).

Хавбек Колоса Вадим Милько отметился дублем в проигранном Шахтеру матче (3:4). Эспертный совет УПЛ назвал его лучшим игроком 22-го тура Премьер-лиги.

Милько сумел обойти в борьбе за награду Александра Филиппова (Десна), Виталия Миколенко (Динамо), Жуниора Мораеса (Шахтер) и Алексея Чичикова (СК Днепр-1).

Эти голы стали для Милько первыми с сезона-2011/12, когда он забил Шахтеру в составе луганской Зари.

Колос финишировал на шестом месте по итогам первого этапа чемпионата. В следующем туре ковалевцы сыграют на выезде против Александрии.

Лучшим тренером 22-го тура стал наставник Десны Александр Рябоконь, чья команда обыграла Зарю 1:0.