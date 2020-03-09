Украина

Наставник Десны получил среднюю оценку 4,8 за матч против Зари.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 22-го тура.

Им стал главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь, команда которого добыла минимальную, но важную победу над луганской Зарей (1:0).

Работу украинского специалиста оценили в средний бал 4,8 по итогам пяти традиционных критериев.

1. Номинальный результат команды — 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 5

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

После первого этапа чемпионата Украины черниговский клуб занимает четвертую строчку, набрав в 22 играх 42 очка. Смотрите видео гола и обзор матча Десна — Заря на Football.ua.

Отметим, что лучшим игроком 22-го тура УПЛ стал полузащитник Колоса Вадим Милько.

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