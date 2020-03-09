Наставник Десны получил среднюю оценку 4,8 за матч против Зари.
Александр Рябоконь, Getty Images
09 марта 2020, 12:58
Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 22-го тура.
Им стал главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь, команда которого добыла минимальную, но важную победу над луганской Зарей (1:0).
Работу украинского специалиста оценили в средний бал 4,8 по итогам пяти традиционных критериев.
1. Номинальный результат команды — 5
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).
(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).
5. Накопительный критерий — 5
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
После первого этапа чемпионата Украины черниговский клуб занимает четвертую строчку, набрав в 22 играх 42 очка. Смотрите видео гола и обзор матча Десна — Заря на Football.ua.
Отметим, что лучшим игроком 22-го тура УПЛ стал полузащитник Колоса Вадим Милько.
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