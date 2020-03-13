Украина

Однако еще рано со стопроцентной уверенностью утверждать, что игра в Париже все-таки состоится.

Пока ожидается, что Стад Де Франс будет пустым, stadefrance.com

Пока ожидается, что Стад Де Франс будет пустым, stadefrance.com

Над матчем сборных Франции и Украины в Париже нависла угроза отмены в связи с распространением коронавируса – по этой причине были приостановлены местные Лига 1 и Лига 2.

По информации Football.ua, еще вчера французская сторона подтверждала, что проведение товарищеского матча с Украиной остается в силе. Подготовка к ней идет по плану. Матч должен состояться без зрителей.

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Впрочем, коронавирус еще может повлиять на этот вопрос: из-за него уже приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции, Бельгии и ряда других стран.