Испания

Ближайшие два тура Ла Лиги перенесены на неопределенный срок.

Руководство Ла Лиги решило сделать паузу в чемпионате, чтобы не допустить распространение коронавируса. Такой шаг был предпринят после того, как у одного из игроков баскетбольной команды Реала обнаружили коронавирус – весь клуб был вынужден закрыться на карантин.

"Учитывая новые обстоятельства, которые появились этим утром – карантин в Реале и возможные случаи заболевания в других клубах – Ла Лига посчитала необходимым перейти к следующей фазе противодействия коронавирусу CoVid-19. Чемпионат приостановлен как минимум на два ближайших тура", — говорится в заявлении Ла Лиги.

После истечения первоначального срока карантина будет принято решение о том, продлевать ли паузу.

Таким образом, карантин испанском футболе продлится как минимум до 22 марта включительно.

Остановлен и чемпионат Италии. Там пауза затянется минимум до третьего апреля.