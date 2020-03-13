Франция

Лига 1 и Лига 2 взяли паузу на неопределенный период.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) решила приостановить розыгрыш Лиги 1 и Лиги 2 из-за пандемии коронавируса. Это решение вступает в силу немедленно, сообщает L'Equipe.

В начале недели французы планировали до 15 апреля играть матчи без зрителей, однако стремительное распространение коронавируса заставило изменить их планы сегодня на экстренном собрании.

На момент остановки команды элитного дивизиона чемпионата Франции провели по 28 матчей, за исключением ПСЖ и Страсбура, чья игра была отменена из-за Covid-19.

Отметим, что решение играть матчи при пустых трибунах не особо помогло французам бороться с распространением коронавируса. Болельщики ПСЖ вместо того, чтобы соблюдать карантин, собрались многотысячной толпой, чтобы поболеть за свою команду в игре с Боруссией Дортмунд за пределами стадиона.

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Ранее были приостановлены чемпионаты Италии и Испании, а английскую Премьер-лигу эта судьба может постигнуть уже сегодня.