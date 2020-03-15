Украина

Хавбек прокомментировал дебют в составе "зелено-белых".

Полузащитник Алексей Сыч поделился своим мнением о дебютном матче в составе Карпат во встрече со Львовом (1:1).

Юный хавбек вышел в стартовом составе "зелено-белых", и на 71-й минуте вместо него на поле вышел Ярослав Деда.

"В восемнадцать лет попасть в первую команду – огромный плюс. Чувствовал непревзойденные эмоции, в начале игры было небольшое волнение, но уже во время матча оно исчезло. Конечно, поддержка всегда играет большую роль, но произошло так, что сегодня трибуны были пусты. Семья смотрела поединок дома по телевизору, уже все позвонили и поздравили с дебютом. Благодарен каждому за поздравления! После матча Роман Санжар пожал мне руку и сказал, что я молодец.

Партнеры по команде меня тоже поддержали. Сказали, что по ходу встречи будут помогать подсказками и главное, чтобы я не волновался. Относительно игры, то сейчас нам нужно наконец найти этот свой фарт ... Сегодня мы не забили пенальти, нам также не забили, но, надеюсь, немного везения – и все наладится", – приводит слова Сыча официальный сайт клуба.

Напомним, во встрече со Львовом за Карпаты также дебютировал полузащитник Владимир Танчик.

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