Украина

Украинский защитник вернулся на футбольное поле после травмы колена.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда не играл из-за травмы колена с 22-го сентября 2019 года, однако теперь он восстановился от повреждения и вернулся на футбольное поле.

Украинский центрбек вышел на замену в матче молодежного первенства Украины против Ворсклы U-21 (2:2), в котором отыграл 30 минут. Бурда поделился эмоциями после своего возвращения.

"Мне сложно оценить уровень своей игры. Пусть лучше тренер оценивает. Немного тяжело было, так как был большой перерыв. Я старался. Что-то получалось, что-то нет. Надеюсь, дальше буду только прибавлять".

"Все поздравили, очень много сообщений пришло. Я благодарен всем. Очень приятно, что много кто искренне переживает за меня. Моя семья, партнеры по команде были рядом. Много болельщиков писало. Это очень важно для меня".

"Самочувствие хорошее. Сыграл 30 минут. На данный момент это оптимальное количество игрового времени. Давно мечтал вернуться на поле и думал постоянно об этом".

"Мне нужно еще набрать кондиции. Думаю, что молодежь мне поможет в этом, а я постараюсь им помочь. Пока буду за дубль играть. Мне нужно хотя бы пару игр полностью отыграть, чтобы почувствовать игровой тонус, вспомнить все взаимосвязи", — приводит слова Никиты Бурды официальный сайт Динамо.

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