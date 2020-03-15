Украина 15 марта 2020, 20:19 Русин забил 1000-й домашний гол Динамо в чемпионатах Украины Юбилейный гол Назария Русина не принес особой радости Динамо. Назарий Русин, фото ФК Динамо 15 марта 2020, 20:19 Гол нападающего Динамо Назария Русина в ворота Десны стал 1000-м домашним для киевлян в чемпионатах Украины — сообщил официальный аккаунт клуба в Фейсбук. Во втором тайме Русин открыл счет в матче, но ужасная ошибка Александра Караваева перечеркнула надежды Динамо на победу. Сыграв вничью, Динамо сравнялось по очкам с Зарей, но уступает луганчанам второе место по дополнительным показателям. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Александр Караваев Назарий Русин Команды Десна Динамо Киев Заря Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте