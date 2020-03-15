Украина

Юбилейный гол Назария Русина не принес особой радости Динамо.

Гол нападающего Динамо Назария Русина в ворота Десны стал 1000-м домашним для киевлян в чемпионатах Украины — сообщил официальный аккаунт клуба в Фейсбук.

Во втором тайме Русин открыл счет в матче, но ужасная ошибка Александра Караваева перечеркнула надежды Динамо на победу.

Сыграв вничью, Динамо сравнялось по очкам с Зарей, но уступает луганчанам второе место по дополнительным показателям.

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