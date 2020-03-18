Украина

Александрия также отправилась на карантин из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал решение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола приостановить все соревнования по футболу в стране из-за пандемии коронавируса, которая распространяется в Европе.

"Мы распустили ребят на неопределенный срок. Только прояснится ситуация – мы будем собираться, а так индивидуально ребята все работают, конечно", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее своим мнением о паузе в украинской Премьер-лиге поделились главный тренер львовских Карпат Роман Санжар и наставник СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко.

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