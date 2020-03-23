Украина

Хавбек Динамо поведал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал, о том, как проводит время на карантине в связи с остановкой УПЛ и Кубка Украины.

"Нахожусь дома, провожу время с семьей, также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь. У каждого есть индивидуальная программа, которую мы выполняем по мере своих возможностей – так день и проходит".

"С ребятами связь поддерживаю постоянно, общаемся через смс и мессенджеры. Также общаюсь с докторами и персоналом клуба. А вот лично стараюсь контактировать с людьми как можно меньше", — рассказал Буяльский.

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Также украинский хавбек считает, что командам необходимо завершить нынешний сезон украинской Премьер-лиги, несмотря на пандемию COVID-19.

"Считаю, чемпионат нужно обязательно доиграть. Тем более, на год перенесли чемпионат Европы-2020, так что времени для этого будет достаточно. Тогда каждый клуб сможет с чистой и спокойной душой идти в отпуск и готовиться к следующему сезону. Так что доиграть необходимо во что бы то ни стало, пусть даже в сжатые сроки, проводя по два матча в недел".

"В Англии так играют – и все нормально, ничего страшного в этом нет. Это тем проще, что мы не играем в еврокубках, поэтому перелетов по Европе не будет, мы находимся в своей стране, словом, никаких проблем".

"Еще раз подчеркну, что доигрывать нужно в любом случае, иначе и тот, кто выиграет, не будет чувствовать вкус победы, и тот, кто окажется в зоне вылета, будут считать это несправедливым, поскольку играть осталось еще много матчей", — приводит слова Буяльского пресс-служба Динамо.

Напомним, ранее Виталий Буяльский назвал "случайностью" третье место Динамо в турнирной таблице чемпионата Украины.

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