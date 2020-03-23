Украина

Хавбек Динамо раскритиковал работу VAR в чемпионате Украины.

Киевское Динамо на данный момент находится на третьей строчке в украинской Премьер-лиге, уступая донецкому Шахтеру и луганской Заре. Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский заявил, что нынешнее положение его команды в турнирной таблице — стечение обстоятельств и случайность.

"На мой взгляд, это просто стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Но, думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно – это все прекрасно видели".

"В некоторых играх нам не везло, в некоторых – VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали, говорили, мол, вот введут VAR – будет все нормально. Теперь ввели – и у нас по несколько удалений в каждом матче не понятно, за что. Наверное, скоро дойдет до того, что скажут сопровождать футболистов к своим воротам и запретят отбирать у них мяч".

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"Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, вне зависимости ото того, по инерции нога пошла или нет. Если первым касанием сыграл в мяч, значит нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанесения травмы. Хочется спросить: так что, игроку нужно было убирать ногу, чтобы нам гол забили? Что бы он потом тренеру сказал?"

"Вспомните момент в матче Ливерпуль — Наполи, когда ван Дейк нанес травму игроку соперника, которого в результате заменили, а ван Дейку даже предупреждения не показали, поскольку он первым касанием сыграл в мяч и лишь потом по инерции – в ногу. А у нас это удаление. Так что повторюсь: наше третье место – это стечение обстоятельств. Уверен, время все расставит на свои места", — приводит слова Буяльского пресс-служба Динамо.

Напомним, ранее стало известно, что киевское Динамо продлило карантин до 29 марта из-за пандемии коронавируса в Европе.

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