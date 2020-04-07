Украина

Президент УПЛ рассказал, какие качества должны быть у человека, который его заменит.

В конце месяца, 27 апреля, состоятся выборы президента украинской Премьер-лиги. Томас Гримм рассказал, каким должен быть его преемник.

"Мой преемник должен быть гражданином Украины, который обладает другими качествами по сравнению со мной. Не обязательно, чтобы он имел футбольный опыт на международном уровне, который у меня есть, потому что он может рассчитывать на профессиональные знания и навыки работников УПЛ и УАФ".

"Он должен политически более плотно связан с людьми, которые в конечном итоге принимают решения, иметь с ними более прямой контакт", — приводит слова Гримма официальный сайт УПЛ.

Ранее Гримм заявил, что у бесплатных трансляций матчей чемпионата Украины нет будущего.

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