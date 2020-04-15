Украина

Бразильский вингер Шахтера мог вернуться на Родину.

Тайсон контактировал с бразильским Интернасьоналем во время зимнего трансферного окна, сообщает Gauchazh.

Тем не менее, осуществить переход вингера не удалось. Контракт Тайсона с Шахтером действителен до июня 2021 года.

Напомним, Тайсон ранее заявлял о том, что собирается отработать соглашение с Шахтером и вернуться в Бразилию.

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