Украина

Украинский голкипер оценил шансы своей команды в еврокубках в следующем сезоне.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко поделился мнением касательного возможного выступления "бело-синих" в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Пока киевляне занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ, но еще имеют шансы обойти луганскую Зарю, если нынешняя кампания в конечном итоге возобновится.

"У футбольного клуба Динамо каждый сезон стоит задача — выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок. Других задач в этом клубе никогда не было и, надеюсь, не будет. Это самое главное. Что касается конкретного вопроса — конечно же, лучше выходить в Лигу чемпионов с первого места. Но, с другой стороны, выходить туда и быть “мальчиками для битья”..."

"Да, для клуба попадание в ЛЧ — это хорошо, учитывая финансовые вознаграждения. Но выйти туда и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разносили без шансов, не хотелось бы. Нужно быть реалистами и здраво оценивать свои возможности. Я не скажу, что на сегодняшний день мы не готовы к этому. Но, наверное, судя по определенным моментам, иногда лучше лишний год окрепнуть и сыграть в Лиге Европы, набравшись еще больше опыта, чтобы сыгрался состав".

"Ведь у нас каждый год появляется много молодых ребят, которые пробиваются в основу и хотят заявить о себе. Каждый год у нас молодые ребята дебютируют в еврокубках, то есть у них нет определенного опыта игры в подобных турнирах. А матчи Лиги чемпионов — это высочайший уровень".

"Но я очень хочу играть в Лиге чемпионов, буду рад и готов в ней сыграть. Буду стараться делать все возможное, и вся команда будет бороться до последнего в Лиге чемпионов. Я не променял бы это на участие в Лиге Европы ради того, чтобы выходить из группы, добиваться лучших результатов", — приводит слова Дениса Бойко официальный сайт "бело-синих".

Напомним, ранее полузащитник Динамо Беньямин Вербич заявил, что главной целью столичного клуба является выступления в Лиге чемпионов.

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