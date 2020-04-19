УЕФА определился с датой возобновления Лиги Европы.
Вольфсбург - Шахтер, Getty Images
19 апреля 2020, 15:42
Текущий розыгрыш Лиги Европы вынужденно прервался из-за пандемии коронавируса, и команды успели сыграть лишь часть первых матчей в 1/8 финала.
Борьбу на этой стадии продолжает и донецкий Шахтер, который борется за выход в следующий раунд с Вольфсбургом.
Как сообщает издание AS со ссылкой на Sky Italy, ответный матч между "горняками" и немецким клубом в Харькове может состояться 6 августа.
Напомним, в первом матче Шахтер победил на выезде со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести все оставшиеся матчи в Лиге Европы и Лиге чемпионов в августе.
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