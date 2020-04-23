Украина

Бывший гендиректор Зари отреагировал на высказывания Александра Поворознюка.

Информационная война экс-директора луганской Зари Сергея Рафаилов и президента Ингульца Александра Поворознюка продолжается.

Владелец петровского клуба на вопрос журналиста о Сергее Рафаилове заявил, что не хочет тратить время на "старых и немного больных людей".

Ответ Рафаилова не заставил себя долго ждать. Функционер на своей странице Facebook написал следующее заявление.

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