Украина

Бывший гендиректор Зари ответил на обвинения Ингульца, что луганский клуб выгнал его за "кражи и скандалы".

В субботу, 18 апреля, на нашем сайте вышло эксклюзивное интервью Вадима Адаменко с бывшим гендиректором луганской Зари Сергеем Рафаиловым. В ходе беседы Рафаилов охарактеризовал футбольный клуб Ингулец, как клуб, у которого нет болельщиков и стадиона.

Ответ Ингульца не заставил долго ждать и петровский клуб на своем официальном сайте опубликовал ответ бывшему менеджеру Зари. В своем обращении пресс-служба Ингульца призвала Рафаилова заняться "написанием мемуаров", а в качестве названия предложила два варианта: "Бред сумасшедшего" и "Короткий путь к психическим расстройствам". Однако, ключевым эпизодом стало последнее предложение в обращении Ингульца: "Очень хорошо, что человек, которого за кражи и скандалы выгнали из Зари, больше не принимает никаких решений в украинском футболе".

Football.ua обратился к Сергею Рафаилову, попросив прокомментировать обвинения, мол, его выгнали из Зари за кражи и скандалы.

- После нашего с Вами разговора Ингулец опубликовал на своем сайте ответ, заявив, что Вас "выгнали из Зари за кражи и скандалы". Как можете это прокомментировать?

- А у них есть доказательства какие-то? Пускай лучше свою автобиографию напишет президент Ингульца (Александр Поворознюк — прим. редакции) и расскажет за что его выгнали из Десны. Из Зари меня никто не выгонял, я сам написал заявление об уходе, отработал две недели, как того требует закон, и ушел.

- Информация о кражах взята с потолка?

- Конечно. Раз они такое пишут, значит это у них проблемы. Значит это у их президента психические расстройства. Человек с нормальной психикой не может ездить на автомобиле, на номерах которого написано слово "Папа", а потом рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек.

Ну вот многие футболисты Зари дают интервью и у них спрашивают обо мне. Что в основном они говорят?

- По большей части позитивные отзывы (Леднев, Махарадзе, Абу Ханна, Каменюка).

- Ну так это ведь о чем-то говорит. Давайте возьмем выдержки из интервью футболистов и сравним с тем, что пишет Ингулец и поймем, кто прав. Наверное правы те люди, которые работали со мной непосредственно, много лет. Каменюка, к примеру, со мной работал на протяжении всего моего периода в Заре (2009 — 2020). Мне интересно, что скажет Ингулец, если их попросить предъявить доказательства того, что я — вор? Если они такое сказали и не подтвердят свои слова, значит они лгуны.

Пускай дадут доказательства того, что Рафаилов не такой уж и святой. Я далеко не святой, но святость в том, что никто ниоткуда меня не выгонял и, тем более, никаких краж не было. Лучше спросить у Поворознюка о том, когда они достроят свой стадион.

То, что Ингулец пишет — это лишнее доказательство об уровне клуба. Пускай докажут свои слова. Это будет всем интересно.

Вадим Адаменко, Football.ua