Украина: Первая лига

Президент Ингульца ответил экс-гендиру Зари.

Президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на слова бывшего генерального директора Зари Сергея Рафаилова о лжи со стороны клуба, а также о психических расстройствах самого Поворознюка.

"Что касается Рафаилова, то меня воспитывали с уважением к старым людям, а в данном случае еще и немного к больному. Давайте об этом забудем, не хочу тратить время на таких людей".

"Начал меня упрекать, что я езжу на машине с номерами "Папа". Он даже не понимает, насколько они мне дороги. С каждого двора собирали мне на подарок на день рождение за то, что я взял предприятие с банкторов и вывел их за пять лет в топ-100 предприятий Украины. Подарили за то, что они теперь ни в чем не нуждаются. Я горжусь, что езжу на таких номерах", — сказал Поворознюк на стриме Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, ранее пресс-служба Ингульца сообщила, что Рафаилова выгнали из Зари за кражи и скандалы.