Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает о футболе в Сумах.

После лишения профессионального статуса ПФК Сумы и дальнейшего его расформирования, наличие профессионального футбола в Сумах спасает липоводолинский Альянс, проводящий свои домашние матчи на стадионе Юбилейный. А как обстояли дела с футболом в городе раньше? Перерыв кучу информации на просторах интернета, я привел информацию в порядок и делюсь ею с вами.

По словам Григория Кузьменко, который более двадцати лет председательствовал в спортивном обществе СО Спартак, в 1948 году на месте частных садов и огородов разровняли площадку под футбольное поле. А уже в 1949 году вокруг этой площадки построили стадион, получивший название Спартак. Через 10 лет его реконструировали. Это был стадион с насыпными трибунами и обычным травяным покрытием.

В июле 1953 года сумская команда Торпедо провела в городе Смела матч 1/16 Кубка УССР против Пищевика, проиграв 1:3. В следующем году команда дошла до 1/2 этого кубка, проиграв Зениту из Киева 0:2. В 1955 году команда снова проиграла на этой же стадии Машиностроителю из Киева 0:1. В следующие три года были выбывания уже после первого раунда турнира. В 1959 году команда уже не играла…

21 декабря 1959 года постановлением Президиума Центрального совета спортивных обществ и организаций СССР были внесены изменения в регламент чемпионата СССР по футболу. Благодаря этому появилась полноценная Украинская зона. Одно из образовавшихся мест было отдано Сумам, вследствие чего из лучших игроков местных любительских футбольных команд был собран Авангард. 3 апреля 1960 года в Симферополе команда сыграла свой первый матч в рамках чемпионата СССР против местного Авангарда. Игра закончилась победой сумчан со счетом 2:1. И только в четвертом туре, 22 апреля, команда сыграла свой первый матч в Сумах. Соперником был Спартак из Херсона. Сумчане выиграли 2:0. Так началась история профессионального футбола в Сумах.

В первом сезоне команда заняла 14 место из 19 команд, одержав 8 побед. В следующем году было 9 место среди тех же 19 команд, а в 1962 году команда понизилась в классе. Новый дивизион – новое название! С 1963 года команда стала называться Спартак.

Постепенно развивался и стадион Спартак. В 1968 под восточной и западной трибунами разместили помещения для различных секций (в частности, стрелковый тир для биатлонистов). Количество мест на трибунах довели до 12 тысяч. Лестницу, ведущую к полю с улицы Гагарина, украсили скульптурами. Для легкоатлетов сделали гаревые (из выгоревшего угля) беговые дорожки и сектора (для прыжков, метания копья и молота, толкания ядра) с резиновым покрытием типа Олимпия, изготовленным на местном заводе РТИ. Зимой на Спартаке заливали хоккейное поле и каток – любимое развлечение сумчан. За день он принимал 1,5-2 тыс. любителей покататься на коньках.

Сейчас в это верится с трудом, но в те годы стадион окупал себя только за счет денег, вырученных от продажи билетов и абонементов на матчи! Старые болельщики хорошо помнят, например, игру с командой Кайрат Алма-Аты. Билеты на этот матч были распроданы уже за месяц до матча!

По мнению Александра Сербина, уроженца Шостки, долгое время тренировавшего сумскую команду, самым выдающимся успехом сумского футбола можно считать выход Спартака в 1/16 розыгрыша Кубка СССР 1968 г., когда наша команда вышла в 1/16 Кубка СССР. Кубок СССР проходил по системе весна – осень за один календарный год, за исключением сезона 1959/60, который шел два года. В 1965 году снова был двухгодичный цикл. В 1967 году история повторилась. В марте этого года стартовал зональный турнир в 12 зонах. Спартак оказался в зоне "Крым". Матчи проходили в марте 1968 года в крымских городах. Поочередно обыграв Торпедо (Харьков), Колос (Акимовка) и Десну (Чернигов), сумчане пробились в финальный этап. Стадию 1/128 сумчане не играли. В 1/64 им досталось Динамо из Ставрополя. Игра состоялась 19 апреля в Сумах и закончилась вничью 1:1. На следующий день состоялась переигровка, основное время которой принесло такой же счет. В дополнительное время хозяева забили победный гол. В следующем раунде 16 мая так же в Сумах со счетом 2:0 был обыгран Металлург (Липецк). Благодаря этому, Спартак оказался единственной из всех советских команд класса Б, добравшейся до столь высокой стадии турнира. Сумчане сделали все возможное, чтобы пробиться в 1/8, но все же уступили более опытным гостям 1:3.

В следующем году сумчане заняли третье место в переходном турнире и таки стали командой второй группы класса А. Это достижение своих ребят патриарх сумского футбола считает не менее важным, чем кубковый успех. Александра Сербина наряду с Валерием Лобановским (тогда он начал тренировать Днепр) наградили в Москве почетной грамотой. Именно в те годы в составе Спартака уверенно заиграл молодой центрбек Михаил Фоменко. Всего за основной состав сумчан он отыграл 120 матчей и забил 4 гола.

Профессионального футбола в СССР как бы не было, но даже игроки такого скромного клуба как сумской Спартак, лишь формально числились слесарями и пекарями и получали оклад квалифицированного рабочего высокого разряда – 140-160 рублей. Плюс надбавка, но она зависела от толщины кошелька клубных спонсоров.

В 1970 году Спартак неудачно выступил в первом круге чемпионата и для укрепления его состава в Сумы прибыла четверка игроков житомирского Автомобилиста. Был среди них и 25-летний форвард Валерий Жилин, который стал рекордсменом сумской команды по числу сыгранных матчей (около 250, забил около 50 мячей).

С тех пор как болгарская Враца стала городом-побратимом Сум, регулярно проводились встречи между сумскими мастерами и футболистами врачанского клуба Ботев (причем как в Сумах, так и во Враце – благо Народная Республика Болгария тогда негласно считалась 16-ой республикой СССР). Но самой экзотической международной игрой в Сумах стал, без сомнения, поединок с молодежной сборной Демократической Республики Вьетнам, состоявшийся в 1966 г. В это время во Вьетнаме шла гражданская война между коммунистическим Севером (это и была ДРВ) и проамериканским Югом. Через спорт оказывалась поддержка товарищу Хо Ши Мину. Молодые вьетнамцы совершали турне по УССР и заехали в Сумы. Ту игру выиграли футболисты Спартака.

Однако в Сумах играла и Западная Европа. В 1976 г. к нам приехали французы. Парижская команда Рабочей спортивно-гимнастической федерации Франции (сокращенно ФСЖТ) стала чемпионом страны среди любителей, выиграв трофей Анри Делоне (того самого, который придумал Кубок Европы) и получила право поехать на встречи с "любителями" из СССР. В Украине им предложили сыграть с командами из Черновцов и Сум.

"Нашего главного тренера Геннадия Путевского вызвали в горком партии, где сообщили, что Фрунзенцу оказана высокая честь сыграть с футбольной командой из Франции", — вспоминает Валерий Жилин. — "Перед матчем нас не "накачивали" по партийной линии, а вот на загородную базу "Зеленый Гай" мы выехали за два дня, а не, как обычно, за день до игры. Готовились тщательно, тем более что за победу нам обещали премию 50 рублей, а не 40 как всегда".

"Настрой на игру был хороший, и я довольно быстро забил два мяча, еще два до перерыва забили партнеры по команде. Счет был 4:0 в нашу пользу. В перерыве Путевский решил сделать несколько замен, чтобы ослабить состав – негоже было громить иностранных гостей с "сухим" счетом. И тут чуть не вышел прокол. Наш состав ослабел настолько, что французы встрепенулись и во втором тайме забили нам три мяча. Вся скамейка нервничала – премия уплывала из наших рук. А что мы пережили, когда при счете 4:3 мяч попал в перекладину наших ворот! Но все закончилось хорошо: счет не изменился".

Но, что ни говори, а самый большой ажиотаж вызывали товарищеские встречи с сильнейшим футбольными клубами СССР, которые время от времени наведывались в Сумы – московскими ЦСКА, Спартаком, Торпедо, Динамо, их киевскими одноклубниками и даже ветеранской сборной Союза.

Польза была для всех. Наши игроки получали возможность поиграть против лучших советских мастеров, а зрители могли видеть игру звезд того времени.

Среди этих матчей особняком стоит поединок против киевского Динамо в 1971. Еще в конце июля динамовцы должны были приехать на выставочные матчи в Полтаву и Сумы. Два часа сумские болельщики прождали именитых гостей, но те так и не приехали. Раздосадованные болельщики, почувствовав на себе одно из значений названия киевского клуба, ушли со стадиона, многие выбросили свои билеты. Как оказалось — зря, ибо руководство киевского клуба решило искупить свою вину перед болельщиками и через некоторое время направило в Сумы основной состав. Те, кто сохранил билеты, – пришли на стадион бесплатно, те, кто нет, – покупали их вновь. Очевидцы вспоминают, что киевляне буквально прорывались на своих черных "волгах" к стадиону, окруженному толпами болельщиков – такой был ажиотаж. Вообще, в тот день стадион был заполнен тысяч на 15: "лишние" 2 тысячи сидели на беговых дорожках, в проходах и на центральной лестнице.

Этот матч, состоявшийся 8 августа 1971 г., Спартак будущему чемпиону Советского Союза того сезона проиграл 1:3.

Были и забавные моменты. Например, в начале 70-х во время домашнего матча против киевского СКА. В момент атаки сумчан и удара по воротам киевлян (на первый взгляд мимо) внезапно на несколько минут погас свет. Когда его включили, мяч оказался в сетке ворот СКА – скорее всего, его туда подложили мальчишки, подающие мячи. Судья, несмотря на яростный протест "армейцев", засчитал взятие ворот, и сумчане победили – 1:0. Киевляне успокоились, но отомстить не забыли: в матче следующего круга они разгромили сумчан – 4:0.

По мнению Валерия Жилина, самый прискорбный факт в истории сумского футбола – то, как сумчан не пустили побороться за повышение в классе. Было это в 1974 г. Тогда Фрунзенец (так перед сезоном 1972 года стала именоваться команда) боролся за место в тройке, позволявшее принять участие в играх за выход в первую всесоюзную лигу.

Соперниками сумчан были харьковский Металлист и криворожский Кривбасс. После победы над Металлистом стало ясно, что место в тройке уже в кармане у сумчан, но по итогам чемпионата они заняли… лишь четвертое место. Оказалось, что Кривбасс опротестовал результат матча, проигранного еще в начале лета и в закулисной борьбе опередил Фрунзенец. В то время команды из крупных индустриальных городов просто "подтягивали", чтоб именно там был большой футбол. А то что небольшие Сумы не получили этого шанса, начальство волновало мало.

От такого психологического удара команда, видимо, так и не оправилась и больше никогда не достигала таких высот. Даже потеряла в 1983 г. статус команды мастеров. Этот факт, по мнению Александра Сербина, до сих пор остается самым неприглядным в истории сумского футбола. С 1983 по 1990 гг. команды мастеров в Сумах не существовало.

Надо сказать, что стадион, расположенный в центре города, использовался не только в спортивных целях – тут проходили разнообразные культурно-массовые мероприятия. Например, в День Победы тут чествовали ветеранов и показывали костюмированное шоу, в котором наши солдаты освобождали родную землю от фашистов.

Время шло, и стадион в очередной раз надо было реконструировать. В конце 80-х его закрыли и начали подготовительные работы, чтобы построить на его месте новый 35-тысячник, по проекту схожий с ереванским Разданом. Но до распада СССР успели лишь начать фундаментные работы. Однако лихие 90-е стали для Спартака роковыми: денег на реконструкцию не оказалось. В дальнейшем эта площадка пустовала и зарастала бурьяном.

В 1990 г. сумская команда Автомобилист (год создания 1965-й), ставшая чемпионом Украины среди любителей, вернула в Сумы статус профессиональной команды. В 1990 году команда заняла 9 место среди 26 команд первой зоны низшей второй лиги. А победу в ней одержал Нефтяник из Ахтырки, который следующий сезон должен был начать во второй лиге чемпионата СССР, а начал в высшей лиге чемпионата Украины. Сам же Автомобилист оказался в Первой лиге.

Весь сезон в чемпионате СССР и первый сезон чемпионата Украины Автомобилист проводил на стадионе сельскогозяйственного института Колос. Сезон-1992/93 они начали на Авангарде. По словам Александра Шаповалова, многие годы занимавшего должность директора стадиона, этот объект был построен в 1956 г. Точнее, здесь было просто футбольное поле с раздевалками. Они находились в так называемом "китайском домике", который сохранился до сих пор, несмотря на то что построен из дерева (он стоит напротив трибун). В этой постройке и вправду есть намек на архитектурные особенности Дальнего Востока – хотя правильнее его было бы называть «вьетнамским», так как, говорят, его строили вьетнамцы. В зимнее время там работал пункт проката коньков.

В 1966 г. возник СК Фрунзенец и Авангард стал его спортивной базой. Тогда и началось строительство собственно стадиона. В 1971 г. появились трибуны на 5 тыс. зрителей, внутри которых находится спортивный манеж, где оборудовали два игровых зала: залы для занятий гимнастикой, тяжелой атлетикой и борьбой, стрелковый тир, шахматно-шашечную комнату. А снаружи устроили беговые дорожки для легкоатлетов, сектора с битумно-резиновым покрытием для прыжков, метания копья и молота, толкания ядра. Кроме того, две хоккейные коробки с трибунами, одну баскетбольную, две волейбольные и две городошные (для игры в городки) площадки, площадку для ручного мяча. Зимой на стадионе заливали поле для игры в хоккей с мячом и два поля для игры в хоккей с шайбой.

Автомобилист позже побывший и СБТСом и Агротехсервисом загнулся от недостатка средств в 1995 году.

Наступил 1999 год. В конце марта Владимир Щербань был назначен главой Сумской областной государственной администрации. В апреле на одном из первых совещаний новый председатель услышал чью-то реплику: мол, здесь больше всего помнят и уважают троих — основателя Сум Герасима Кондратьева, промышленника и мецената Ивана Харитоненко и многолетнего секретаря горкома Михаила Лушпу. "А что надо сделать, чтобы стать четвертым?", — спросил Щербань. "Стадиона у нас нормального нет", — намекнул тогдашний заместитель председателя Федерации футбола Сумщины Николай Железный.

Проект Юбилейного разработали украинские архитекторы Владимир Быков и Иван Лукаш, за что были удостоены государственной премии Украины. Строительство новой арены началось 2 сентября 1999 года, когда была забита первая свая. Строительство Юбилейного стало "народной стройкой" футбольной арены.

Несмотря на то, что стадион осенью 2000 года не был готов и наполовину, Щербань уже тогда распорядился сыграть первый матч на уже существующем поле. Однако ПФЛ, естественно, не разрешила.

Стадион был официально открыт 20 сентября 2001 года, незадолго после празднования 10-летия независимости Украины и в преддверии 350-летнего юбилея Сум (основаны в 1655 году). В ночь перед открытием укладывали асфальт. А целая вереница грузовых автомобилей вывозила строительный мусор. Даже в день открытия докрашивали, доделывали крышу, но все равно не успели закончить работы. Над одним сектором северной (красной) трибуны так и зияла дыра. И это несмотря на круглосуточную работу почти все лето.

К открытию арены было приурочено грандиозное шоу, которое длилось больше 8 часов и закончилось далеко за полночь. Выступали как коллективы художественной самодеятельности, так и звезды украинского и российского шоу-бизнеса. Были и казаки на конях, и партизаны с немцами, и пушки, и многое другое. Тогда на стадионе присутствовало больше 30 тысяч человек. Не было только президента Украины Леонида Кучмы, которого все же не решились вести на недострой. В тот день он побывал в Путивле и передал видеообращение, которое зрители наблюдали на табло.

Во время открытия кони, люди, подиум, пролежавший несколько недель, а также дожди испортили газон. Его полностью поменяли летом 2002 года. Для этого приезжали специалисты киевского стадиона Динамо, подключился и аграрный университет.

После открытия стадион еще доделывали. Открыли наконец туалеты, которых и в помине не было на открытии. Посетителей арена увидела только весной 2002 года, когда проходил концерт в поддержку партии "За єдину Україну!". А через несколько недель зрители увидели пейнтбол на поле стадиона. Футбола ждали еще целый год.

В общей сложности на постройку стадиона за менее чем два года было потрачено более 50-ти миллионов гривен. Стадион Юбилейный изначально планировали и строили с учетом всех последних тенденций и нормативов УЕФА и ФИФА. На момент открытия стадион официально вмещал порядка 28 тысяч зрителей. Часть мест была стоячими.

В 2000 году, с подачи все того же Владимира Щербаня, была создана команда Спартак Сумы. Создана на базе клуба Явор-Сумы, созданную в 1999 году на базе Явора из Краснополья. Стала, по сути, его правопреемником, заменив его в первой лиге. И после первого сезона вылетев во вторую. Но этот сезон был памятным не вылетом, а участием в Кубке Украины. В 1/16 сумчане попали на Динамо (Киев). Матч проходил на Авангарде. Стадион был полным. Зрители были даже на всех объектах, расположенных вокруг стадиона. Киевляне привезли второй состав, и не смогли забить за 120 минут. По пенальти выиграли хозяева. В 1/8 сумчане принимали Таврию из Симферополя. Крымчане играли основой, но к 54-й минуте горели 0:3. В итоге гости смогли забить только два гола. Потом был киевский ЦСКА. Без шансов для хозяев – 1:4. Это наивысшее достижение сумчан.

3 мая 2003 года на Юбилейном состоялся первый официальный футбольный матч. В рамках чемпионата Украины прошла игра Первой лиги Спартак — Шахтер-2 (Донецк). Сумчане к тому моменту вели нешуточную борьбу за сохранение места в лиге. До конца чемпионата оставалось сыграть четыре домашних матча. Вход на все 4 игры был бесплатным. В итоге стадион посетило 25 000 зрителей. Хозяева выиграли 2:1. Следующим была игра с лидером – Звездой тогда еще из Кировограда. Имея поддержку в 23 000 зрителей сумчане выиграли 1:0. А уже в следующей игре против Нефтяника из Ахтырки был установлен рекорд посещаемости в Первой лиге, не побитый по сей день — 29 300 зрителей посетило тот матч. Стадион был забит полностью. Зрители стояли даже на ступеньках. Сумчане выиграли 1:0. Потом на выезде была обыграна Сталь из Алчевска, что гарантировало прописку в лиге на следующий сезон. Но даже на ничего не значащий матч против Прикарпатья на стадион пришло 20 000 зрителей.

После окончания строительства и недолгой, но бурной футбольной жизни Юбилейного, наступили трудные годы, припавшие по календарю на вторую половину первого десятилетия нового века. Металл ржавел, сумская футбольная команда Спартак тихо умирала, а новые областные власти никак не хотели вытаскивать стадион из болота банкротства. И все же, частично удалось перепрофилировать стадион в торговую площадь. В административном корпусе стадиона были открыты офисы различных компаний, а стоянка была запружена автомобилями.

Сумской Спартак обанкротился и исчез с футбольной карты страны после первого круга сезона-2006/07. Теперь все надежды областного центра были возложены на ПФК Сумы из Второй лиги, который преобразовали в 2008 году из того же Явора.

В 2008 году на Юбилейный попросились гости из соседней Харьковской области — ФК Харьков. На матч против киевского Динамо пришло 15 500 зрителей. Другие матчи собирали несколько тысяч.

В августе 2009 года состоялся самый высокий по рангу официальный матч в истории Юбилейного. В игре за Суперкубок Украины на газон вышли чемпион — киевское Динамо и сенсационный обладатель Кубка того года — полтавская Ворскла. Матч, завершившийся серией послематчевых пенальти и победой киевлян, посетило 18 500 человек.

Незаметные для многих, но ключевые перемены начались в 2010 году. ПФК Сумы усилиями местных властей и бизнеса выжил, и на свои матчи собирал по 10 тысяч болельщиков. Стадион получил собственника. Главой областной Федерации футбола стал ни много, ни мало Юрий Чмырь, губернатор Сумщины. Неизвестно, какие аргументы привел Юрий Чмырь Григорию Суркису, но определять судьбу Кубка Украины Федерация футбола решила именно в Сумах.

Как говорят в народе "это нужно было видеть". Кассы распродавали дневную "порцию" билетов на матч за два-три часа (при том, что в одни руки шли строго два билета). Билеты дарили друзьям на День рождения. Область распирало от гордости, что такой футбольный праздник пройдет именно здесь.

А потом в Сумы привезли сам Кубок. За неделю до матча его выставили в центре города для общего доступа, а не спрятали его под замок и охрану ОМОНа. За это время сфотографироваться или, хотя бы дотронуться до главного футбольного трофея пришли больше 30 тысяч жителей области. Очередь была – как в Мавзолей. И при этом, ни одной пьяной выходки, ни одного инцидента.

"Вы знаете, сколько стоит Кубок, который был выставлен в Альтанке, и с которым мог сфотографироваться каждый желающий?" – спросил журналистов глава обладминистрации на пресс-конференции 26 мая. "Нет", — ответили те. "Два миллиона гривен. В нем 983 грамма золота и серебра, — продолжил губернатор. – Я об этом знал, но молчал, пока все не закончится, и Кубок не увезет победитель".

Описывать сам финальный матч смысла нет: на трибунах его могли наблюдать 13 тысяч сумчан и 15 тысяч гостей города, а вся страна болела за своих любимцев возле телеэкранов.

Зато очень показателен список VIP-гостей, которые сами смогли убедиться в реальном спортивном потенциале региона: Борис Колесников, Леонид Кравчук, Ринат Ахметов, Игорь и Григорий Суркисы, Равиль Сафиуллин, Валерий Пустовойтенко, один из самых известных футбольных судей мира Пьер Луиджи Колина, Константин Григоришин. Сумской стадион собрал на своих трибунах людей, чей капитал соизмеряется с бюджетом Украины. Такое даже в Киеве увидишь не часто.

Гости единодушно согласились, что организация матча в Сумах не уступает той, которая присуща лучшим футбольным городам Европы. Для Юбилейного открывалась перспектива проведения не только ключевых игр украинского чемпионата, но и матчей международного уровня. Как рассказывал Юрий Чмырь, пятеро присутствовавших в Сумах членов исполкома ФФУ пообещали отдать свои голоса именно за стадион Юбилейный для проведения матча Украина — Эстония. Но…

Снова только матчи Второй лиги, распад ПФК Сумы и несколько матчей Премьер-лиги осенью 2016 года, когда донецкий Олимпик использовал стадион в качестве домашней арены. На Динамо пришло почти 15 000, а на Шахтер почти 10 000. А потом календарь дончан начал пересекаться с играми ПФК Сумы, из-за чего вторым приходилось играть не в Сумах. Болельщикам это не понравилось. Но покинули дончане стадион из-за неготовности поля провести кубковый матч в декабре…

Виктор Жигулин, читатель Football.ua

Редакция нашего сайта продолжает принимать ваши материалы в рамках проекта "Фан-сектор". Высылайте свои статьи на нашу почту fansectorua@gmail.com.