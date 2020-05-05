Украина

Главный тренер Мариуполя ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире.

Александр Бабич согласился пообщаться с Евгением Музыкой и читателями Football.ua в прямом эфире в Instagram. Эфир пройдет в среду, 6 мая, в 18:00 по киевскому времени.

Трансляция состоится на официальной странице Football.ua в этой социальной сети. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить!

Ранее в этом формате прошел разговор с экс-тренером Карпат и Черноморца Олегом Дулубом. Ознакомиться с интервью вы можете на этой странице.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.