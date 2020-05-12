Украина

Организации проверят использование средств на развитие УАФ.

ФИФА и УЕФА начали расследование в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и выделенных средств на развитие национальной ассоциации, сообщает Washington Post.

Расследование касается 4,5 млн евро, которые УАФ получила на строительство тренировочного центра. К 2019 году эти деньги не были реализованы и находились на трех счетах в разной валюте.

Украинский функционер отрицает любые нарушения и утверждает, что предоставил футбольным органам отчеты в 2018 году. УЕФА же пока отказывается комментировать ход расследования.

Напомним, в феврале 2019-го Павелко вошел в исполнительный комитет УЕФА, получив голоса от 27 из 55 ассоциаций.

Ранее сообщалось, что Павелко организовал заседание УАФ, рассмотрев варианты возвращения футбола в Украине.

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