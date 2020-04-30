Украина

Андрей Павелко организовал видеоконференцию с руководителями областных футбольных ассоциаций.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко провел рабочую видеоконференцию с руководителями региональных футбольных ассоциаций, во время которой рассматривались варианты возобновления соревнований в нашей стране.

Участники заседания обменялись информацией касательно нынешней ситуации с коронавирусом в областях и согласовали совместную поддержку медиков, которые ведут борьбу с пандемией COVID-19, а также помощь ветеранам футбола.

О конкретных принятых решениях касательно возобновления футбольных соревнований в Украине пресс-служба УАФ не сообщает.

"Мы объединены общей целью — пройти карантин и стать сильнее. Рад, что и правительство, и Минздрав, и офис президента, и власть в городах прекрасно понимают важность футбола как неотъемлемой составляющей общественной жизни".

"Но сейчас приоритетом номер один является сохранение здоровья всей Украине, поэтому мы вместе ждем хороших новостей и возможности возобновления футбольной жизни в Украине. Искренне благодарен всем областным ассоциациям за активную позицию и усилия, направленные на помощь медикам в борьбе с пандемией, а также заботу о наших ветеранов футбола. Это очень важная миссия сейчас для всех нас", — заявил Андрей Павелко.

Напомним, ранее Андрей Павелко назвал условие, при котором возобновится украинская Премьер-лига.

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