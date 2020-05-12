Украина

Наставник приазовцев поделился мнением о возобновлении сезона в УПЛ.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о текущем состоянии команды и прокомментировал возможное возвращение к тренировочному процессу.

"Могу сказать, что все очень соскучились по футболу и тренировкам. Сказать, что карантин пошел на пользу, мы не можем. Но к этому смягчению карантина мы подошли профессионально. Мы планируем 13 мая взять тесты ПЦР. До этого времени и пока не придут результаты мы еще не можем тренироваться большими группами. У нас есть три натуральных поля, и мы можем одновременно тренировать 12 человек.

Уже расписан план работы, форсировать его мы не будем, поскольку очень беспокоимся за здоровье игроков. Мы реально не можем оценить состояние наших футболистов, только в течение 2-3 дней сможем это сделать и откорректировать программу. Наверное, не все смогли придерживаться наших указаний. У нас было время, что было закрыто все: и база, и парки, и скверы. Они могли только бегать по улицам или выехать куда-то за город.

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Думаю, все соскучились по футболу. Если бы разрешили проводить матчи со зрителями, у нас бы приходило больше всех. Что касается зрелищности, то чудес не бывает. Кто-то начал готовиться раньше, кто-то начнет завтра. Ждать зрелищного футбола с первого тура нереально. Думаю, с 25-26 тура команды войдут в игру, будут скорости и работа с мячом. Мы понимаем, что футболисты уже набегались как марафонцы. Сейчас должны дать им игровую практику в контрольных играх. Надо войти в чемпионат и за две недели это сделать нереально.

Мы начинаем с двух выездов: с Карпатами во Львове и Олимпиком в Киеве. Потом игры дома. Мы уже представляем себе график, но еще не знаем, как будем добираться, запустят ли железную дорогу. Если примут решение доигрывать в одном городе, проблем станет еще больше. Это касается тренировочных процессов и восстановления", – рассказал Бабич в интервью телеканалу Футбол 1.

На данный момент Мариуполь занимает вторую строчку во второй группе УПЛ, имея в активе 25 пунктов.

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