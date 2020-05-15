Украина

Как оказалось, любимым футболистом уругвайца является Альваро Ребока.

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена выделил лучших футболистов мира, своей родной страны, а также Украины.

"Альваро Рекоба мой любимый футболист. Я играл с ним 3 года. Сейчас лучший в мире Месси. В Украине — Андрей Шевченко, это был футболист мирового класса. Посчастливилось познакомиться с ним в Турции во время тренировочных сборов. Он приходил посмотреть тренировку Динамо", — приводит слова де Пены официальный сайт Динамо.

Кроме того, уругвайский хавбек поподробнее рассказал об Альваро Рекобе, который в свое время был любимцем болельщиков Интера и регулярно радовал футбольную общественность шедевральными голами.

"У меня был очень хороший учитель, когда я играл в Уругвае. Его имя – Альваро Рекоба. Мы вместе играли три года, и много раз с угловых он пробивал так, чтобы забить мяч. Я точно не помню, какое количество, но примерно шесть или семь мячей от углового флажка он забил в официальных матчах. Когда я начал с ним тренироваться, то начал пытаться сделать тоже самое. Конечно же, мне бы хотелось забить с углового в официальном матче. Я думаю, еще сделаю это", — добавил игрок киевского клуба.

Напомним, ранее Карлос де Пена высказался о перспективах своего одноклубника Виталия Миколенко, заявив, что тот сможет заиграть в одном из лучших чемпионатов Европы.