Украина

Уругваец высказался о перспективах 20-летнего защитника.

Футболисты киевского Динамо вышли из карантина и 12 мая возобновили тренировочный процесс. Полузащитник Карлос де Пена поделился эмоциями от возвращения в команду и встречи с одноклубниками.

"Очень здорово вернуться на поле. Я скучал по тренировкам, по ребятам. Радует мысль, что мы скоро будем играть. Я жду старта — хочу играть и завершить чемпионат на втором месте. Мы будем усердно работать, чтобы сделать это".

"Я видел некоторых ребят во время карантина, потому что мы тренировались в маленьких группах. Я занимался с Дуэлундом, Вербичем, Пиваричем, а в последующие недели с Дуэлундом, Солем, Кадири, Русиным, Каргбо. Но наиболее соскучился по Миколенко".

Уругвайский хавбек считает, что Виталий Миколенко имеет все шансы заиграть в одном из лучших чемпионатов Европы, включая английскую Премьер-лигу, испанскую Примеру и итальянскую Серию А.

"Думаю, он сможет играть в любой европейской лиге. Виталий – молодой и техничный игрок, готовый физически и являющийся хорошим левым защитником. Он силен и быстр и легко может играть в Англии, Испании или Италии. Я думаю, он перейдет в одну из команд из этих стран".

"Виталий — хороший парень, мне комфортно с ним играть, у нас отличные отношения. Надеюсь, он будет играть в лучших лигах, и это будет скоро", — приводит слова Де Пены официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее о первой тренировке Динамо после карантина высказался полузащитник Сергей Сидорчук.