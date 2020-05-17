Украина

Жозе Боту решил продлить контракт с "горняками" на три года.

Директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту в прошлом году продлил контракт с "горняками" на три года, хотя имел предложение от топ-клуба из английской Премьер-лиги. Португалец рассказал, почему решил остаться в Украине.

"В конце прошлого года у меня заканчивался контракт с Шахтером, и я получил предложение от топ-клуба английской Премьер-лиги. В Шахтере знают, поэтому я говорю об этом спокойно. Я отправился на переговоры с тем клубом, и когда мне сказали, что в отделе скаутов у них работает 60 человек, а в отделе трансферов — 57, то я отказался".

"Невозможно так работать. Это глупость какая-то. В таком случае нет каких-то тесных отношений со скаутами. Люди, с которыми я общаюсь и работают в этих клубах, жалуются на отсутствие взаимоотношений. Худшие скауты в Европе — англичане, потому что у них работает много людей и есть много денег, которые можно потратить", — приводит слова Боту Mais Futebol.

Напомним, ранее Жозе Боту рассказал о работе селекционной службы в донецком Шахтере и причинах недовольства Рината Ахметова, даже когда команда побеждает.