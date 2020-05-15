Украина

"Горняки" продолжают активно работать на бразильском рынке.

Шахтер заинтересован в подписании Юри Сезара из Фламенго, сообщает Odia.

Источник утверждает, что "горнякам" придется выдержать конкуренцию Реала и Удинезе в борьбе за 20-летнего полузащитника, предпочитающего играть слева.

Контракт Сезара принадлежит Фламенго, но текущий сезон он проводит на правах аренды в Форталезе.

Соглашение бразильца с клубом рассчитано до 2023 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что "горняки" также не оставляют без внимания аргентинский рынок, где следят за Агустином Обандо.