Украина

Клубы не смогли между собой договориться, поэтому бразилец остался в стане "горняков".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред, ранее защищавший цвета Шахтера, признался, что мог вернуться в Бразилию, проведя всего два года в Украине. "Горнякам" поступало предложение от Фламенго, но клубам не удалось договориться.

"У меня уже было предложение от Фламенго, если я не ошибаюсь, на втором году в Шахтере. Я действительно чуть не уехать во Фламенго".

"Все было хорошо, но, как позже оказалось, у клубов возникла проблема, и я остался в Украине", — приводит слова Фреда Be Soccer.

Напомним, ранее Фред рассказал о вызове в сборную Бразилии на чемпионат мира в 2018 году.