Украина

Луганский клуб согласовал новую сделку с полузащитником.

Дмитрий Хомченовский поставил подпись под новым двухлетним контрактом с Зарей, сообщает официальный сайт луганчан.

Полузащитник выступал в составе Зари с весны 2011-го по осень 2015-го, проведя 119 игр, в которых забил 17 голов. После этого выступал за Понфераддину, Ягеллонию и Урал. Летом 2018 года вернулся в Зарю.

"Продление контракта с Зарей — серьезное решение для меня и важный шаг для продолжения карьеры игрока. Уверен, впереди ещё много побед", — заявил полузащитник.

Напомним, ранее Заря продлила контракт с капитаном Виталием Вернидубом.