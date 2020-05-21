Луганский клуб согласовал новую сделку с полузащитником.
Дмитрий Хомченовский, фото Заря
21 мая 2020, 13:32
Дмитрий Хомченовский поставил подпись под новым двухлетним контрактом с Зарей, сообщает официальный сайт луганчан.
Полузащитник выступал в составе Зари с весны 2011-го по осень 2015-го, проведя 119 игр, в которых забил 17 голов. После этого выступал за Понфераддину, Ягеллонию и Урал. Летом 2018 года вернулся в Зарю.
"Продление контракта с Зарей — серьезное решение для меня и важный шаг для продолжения карьеры игрока. Уверен, впереди ещё много побед", — заявил полузащитник.
Напомним, ранее Заря продлила контракт с капитаном Виталием Вернидубом.