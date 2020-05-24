Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка между украинскими клубами.

Олимпик оказался сильнее Колоса в спарринге перед возобновлением сезона — 2:1. За дончан забили Тейшейра и Лебеденко, а у ковалевцев отличился Максименко.

Команды играли четыре тайма по 30 минут каждый.

Колос — Олимпик 1:2

Голы: Максименко, 105 — Тейшейра, 73, Лебеденко, 85.

Олимпик (1-й и 2-й таймы): Крынский, Гришко, игрок на просмотре, Снурницын, Ксенз, Вербный, Пасич, Политыло, Балашов, Романовский, Шахаб.

Олимпик (3-й и 4-й таймы): Альими, Зотько, Литвин, Лебеденко, Кравченко, Цымбалюк, Завийский, Чогадзе (игрок на просмотре, 105), Кравчук, Тейшейра, Баланюк.

Колос (1-й и 2-й таймы): Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш, Емец, Милько, Богданов, Смирный, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.

Колос (3-й и 4-й таймы): Яшков (Кучеренко, 91) – Зозуля, Парамонов, Черноморец, Мораренко, Максименко, Сорокин (Сенько, 105), Костышин (Шамич, 105), Волков (Антюх, 91), Морозко (Мамаду, 91), Бондаренко (Коваль, 105).