Украина: Первая лига

Президент Руха прокомментировал контрольный поединок команды.

Лидер Первой лиги Рух сыграл 0:0 с грандом украинского футбола Динамо в спарринге в Киеве.

"Это исторический матч, мы долго шли к этому, долго об этом мечтали, сыграть с Динамо в Киеве. 0:0 – это здорово, но видно, что команда еще не готова, мы еще не в тех кондициях. Думаю, Рух еще прибавит. Главное, чтобы ребята почувствовали этот ритм, ритм Высшей лиги, ее темп. Думаю, мы умеем играть в футбол. Посмотрим, как оно будет", — заявил президент Руха Григорий Козловский YouTube-каналу клуба.

В одном из эпизодов футболист Руха Бойчук выбегал один на один с вратарем, но пробил мимо дальней штанги.

"Как у каждого человека, который болеет, подпрыгивает на электрическом стуле – где-то такие эмоции были", — добавил Козловский.

Отметим, что Первая лига не будет доиграна. Сейчас ведутся работы над альтернативными способами доиграть сезон, однако Рух категорически не намерен на них соглашаться.