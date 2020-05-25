Вашему вниманию новости за прошедший день в мире футбола.

В очередном видео за 24 мая:

- Шахтер провел спарринг против Руха – "горняки"  добыли уверенную победу.

Стадион "Черноморец" сменил владельца: его приобрела некая американская компания;

БАТЭ сумело обыграть Динамо-Брест в финале Кубка Беларуси, а Артем Милевский игру до конца не доиграл из-за травмы. 

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