Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.
СТАДИОН ЧЕРНОМОРЕЦ
25 мая 2020, 06:10
Вашему вниманию новости за прошедший день в мире футбола.
В очередном видео за 24 мая:
- Шахтер провел спарринг против Руха – "горняки" добыли уверенную победу.
- Стадион "Черноморец" сменил владельца: его приобрела некая американская компания;
- БАТЭ сумело обыграть Динамо-Брест в финале Кубка Беларуси, а Артем Милевский игру до конца не доиграл из-за травмы.
Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 23 мая.