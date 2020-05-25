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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Вашему вниманию новости за прошедший день в мире футбола.

В очередном видео за 24 мая:

- Шахтер провел спарринг против Руха – "горняки" добыли уверенную победу.

- Стадион "Черноморец" сменил владельца: его приобрела некая американская компания;

- БАТЭ сумело обыграть Динамо-Брест в финале Кубка Беларуси, а Артем Милевский игру до конца не доиграл из-за травмы.

Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 23 мая.