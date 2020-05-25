Украина

Сергей Сидорчук рассказал о состоянии команды и ожидании возобновления сезона.

Капитан Динамо считает, что уже сейчас можно возобновлять сезон.

"Что касается сегодняшней тренировки, то она была направлена на общекомандные действия, были небольшие квадраты, тактика, а завершилось занятие игровой серией. На сегодняшний день присутствует некая неопределенность — мы все еще не знаем, когда возобновится чемпионат. Если он начнется 30 мая, то у команд должен быть недельный цикл, а сейчас такого еще нет".

"Лично я хотел бы уже начать чемпионат. Думаю, такая возможность сейчас есть. В некоторых регионах сложнее это делать, но, по моему мнению, у нас уже можно возобновлять сезон".

"План есть, но он будет корректироваться в зависимости от решения по рестарту сезона. Известно, что запланированы товарищеские игры, но если чемпионат возобновится 30-го числа, то никакие контрольные игры уже проводиться не будут".

"Дело не только в команде, но и в жизни людей. Когда есть неопределенность и ты не знаешь, что будет завтра, это тебя смущает. А когда существуют определенные планы и даты, работать куда легче", — приводит слова Сергея Сидорчука официальный сайт Динамо.

Ранее появилась информация, что УПЛ возобновится 30 мая.