Украина

Матч состоится на стадионе Динамо имени Лобановского без зрителей.

Киевское Динамо и донецкий Олимпик продолжают подготовку к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги.

27 мая, в среду, в 14:00 на стадионе Динамо имени Лобановского состоится очный поединок команд в рамках спарринга. Информация о матче появилась на сайте Комитета арбитров УАФ.

Динамо и Олимпик уже провели по одному контрольному поединку после карантина: киевляне расписали мировую с Рухом, дончане обыграли Колос.

Напомним, возобновление УПЛ может состояться уже 30 мая.