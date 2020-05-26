Украина 26 мая 2020, 12:33 Динамо и Олимпик проведут спарринг 27 мая Матч состоится на стадионе Динамо имени Лобановского без зрителей. Фото ФК Динамо 26 мая 2020, 12:33 Киевское Динамо и донецкий Олимпик продолжают подготовку к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги. 27 мая, в среду, в 14:00 на стадионе Динамо имени Лобановского состоится очный поединок команд в рамках спарринга. Информация о матче появилась на сайте Комитета арбитров УАФ. Динамо и Олимпик уже провели по одному контрольному поединку после карантина: киевляне расписали мировую с Рухом, дончане обыграли Колос. Напомним, возобновление УПЛ может состояться уже 30 мая. Команды Динамо Киев Олимпик Источники Комитет арбитров ФФУ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте