"Горняки" заинтересованы в подписании Матеуса Энрике.
Матеус Энрике, Getty Images
26 мая 2020, 17:35
Полузащитник Гремио Матеус Энрике попал в сферу интересов Шахтера, информирует издание Manchester Evening News.
"Горняки" следят за молодым хавбеком и попытаются приобрести его в летнее межсезонье. В подписании 22-летнего бразильца также заинтересованы Манчестер Сити, Барселона и Монако.
Читайте также: Десятка главных трансферных провалов Шахтера
Матеус присоединился к Гремио в феврале 2017-го и заменил в первой команде Артура, который перешел в Барселону. Всего в футболке "трехцветных" полузащитник провел 45 поединков и отличился тремя голами.
В активе хавбека имеется 11 матчей и один гол в составе молодежной сборной Бразилии.