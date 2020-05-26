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"Горняки" заинтересованы в подписании Матеуса Энрике.

Полузащитник Гремио Матеус Энрике попал в сферу интересов Шахтера, информирует издание Manchester Evening News.

"Горняки" следят за молодым хавбеком и попытаются приобрести его в летнее межсезонье. В подписании 22-летнего бразильца также заинтересованы Манчестер Сити, Барселона и Монако.

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Матеус присоединился к Гремио в феврале 2017-го и заменил в первой команде Артура, который перешел в Барселону. Всего в футболке "трехцветных" полузащитник провел 45 поединков и отличился тремя голами.

В активе хавбека имеется 11 матчей и один гол в составе молодежной сборной Бразилии.