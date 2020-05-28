Украина

Молодой форвард рассказал об ожиданиях от "Класичного" и прокомментировал матч против Олимпика.

Даниил Сухоручко рассказал о прогрессе в игре Динамо, отметил, что команда будет готова противостоять Шахтеру, и об адаптации в первой команде.

"Хороший матч получился, приятно побеждать. Олимпик — добротная команда, но мы были сильнее. Мы набираем физические кондиции и с каждой игрой улучшаем свои показатели. Так и должно происходить.

В какой мы форме? Понятно, было у нас мало времени подготовиться, но работали индивидуально и, думаю, что к игре с Шахтером будем готовы.

Как проходит адаптация? Сложновато, но все хорошие ребята, поддерживают. Всегда приятно играть в первой команде. Тут намного быстрее скорости, это совсем по-другому", — приводит слова нападающего официальный сайт киевлян.

Матч Шахтер — Динамо состоится 31 мая, в воскресенье, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция центрального поединка 24-го тура УПЛ.