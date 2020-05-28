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Читатель Football.ua Виктор Жигулин продолжает рассказывать о неожиданных победителях в ведущих европейских чемпионатах.

В третьей части цикла материалов о неожиданных чемпионах читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказал о триумфах Спарты, Торпедо, Спартака из Градец Кралове и Льерса. Теперь пришло время порции следующих коллективов.

Бернли – сезон-1959/60

Футбольный клуб Бернли был основан 18 мая 1882 года из регбийной команды Бернли Роверс. Их дебютный матч, который состоялся в октябре того же года, завершился разгромным поражением со счетом 0:8. В сезоне-1885/86 клуб попытал счастье в Кубке Англии, но вылетел уже в первом раунде, проиграв Доруэн Олд Уондерерс (0:11).

Бернли был одним из основателей Английской футбольной лиги и в первой кампании занял девятое место. Их игрок Уильям Тейт стал первым футболистом, который сделал хет-трик в чемпионате Англии, а произошло это в поединке против Болтона. Другой же игрок Бернли стал участником первого зафиксированного договорного матча в Англии (в сезоне-1889/90 годов вратарь Джек Хиллман пытался подкупить игроков Ноттигем Форест).

Кампания-1912/13 выдалась для Бернли куда более успешно. Команда дошла до полуфинала Кубка Англии, выступая при этом 13 лет во втором по силе дивизионе страны. Спустя год Бернли покорился этот трофей, а клуб на тот момент уже представлял высшую лигу Англии.

Однако одни из главных успехов Бернли пришлись на период с 1920 по 1922, когда команда добыла серебряные и бронзовые медали чемпионата, а между тем и подняла над головой долгожданный трофей, собрав всего за три года полный комплект наград.

Но как показывает история мирового футбола, за стремительным взлетом клуб нередко ожидает такой же стремительный спад. Бернли снова выбыл во второй дивизион, где выступал на протяжении 11 лет, но в сезоне-1947/48 "бордовые" вернулись в Премьер-лигу и сразу же завоевали бронзу. Дальнейшие результаты, как в кубке, так и в чемпионате были так себе.

В феврале 1958 года "бордовых" возглавил 37-летний Харри Потт. Будучи футболистом, он защищал цвета Бернли и Эвертона, в составе которых сыграл 224 матча в АПЛ и забил 62 гола, а тренерскую деятельность начал в Шрусбери Таун в 1957 году. В первом полноценном сезоне под его руководством Бернли занял седьмое место. Среди игроков выделялись двое: 28-летний североирландец Джимми МакИлрой и 26-летний англичанин Бриан Пилкингтон.

Кто был главным претендентом на чемпионство в те года? Конечно же, Вулверхэмптон, который тогда дважды подряд выиграл титул. Также успешные выступления демонстрировали Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Сезон-1959/60 Бернли начал с выездной победы над Лидс со счетом 3:2. Проиграв всего три раза в первых десяти турах, команда разделяла второе место с Арсеналом и Вулверхэмптоном, на одно очко отставая от Тоттенхэма. В 11-м туре Бернли в гостях сумел сыграть вничью с лидером (1:1), а в 16-м туре "бордовые" дома обыграли "волков" со счетом 4:1. Но были и неудачные поединки, поэтому первую половину чемпионата клуб закончил на третьем месте, незначительно отставая от Тоттенхэма и Престона.

Дальше победы чередовались с поражениями, и после 30-го тура Бернли шел четвертым, проигрывая лидирующему Тоттенхэму в три очка. В преддверии очного противостояния клуб и вовсе отставал от "шпор" на пять пунктов, но победа со счетом 2:0 оставила "бордовых" в статусе претендентов на высшие места.

Через два тура их ожидал Вулверхэмптон, который взял убедительный реванш (6:1) и оторвался в турнирной таблице от Бернли на три пункта. Тоттенхэм по-прежнему лидировал, однако обеспечить тотальное преимущество над конкурентами ему не удавалось. В 39-м туре все три команды и вовсе сравнялись по количеству набранных очков (49), однако Тоттенхэму оставалось сыграть 3 матча, Вулверхэмптону – 4, а Бернли – 5.

За два тура до конца "волки" опережали Бернли на три очка, при этом сыграв на два матча больше оппонента. 23 апреля Вулверхэмптон проиграл Тоттенхэму (1:3), а Бернли сыграл лишь вничью с Блекпулом (1:1) и добыл важнейшую победу над Бирмингемом (1:0). Имея игру в запасе, "бордовые" сравнялись с "волками" в турнирной таблице, а Тоттенхэм отставал от лидеров на одно очко.

В последнем туре конкуренты одерживают убедительные победы, а Бернли и Фулхэм не выявили сильнейшего в своем матче (0:0). Несмотря на это, у подопечных Потта оставался еще один поединок в запасе против Манчестер Сити, где Бернли не устраивал ничейный результат. Уже на 4-й минуте встречи Пилкингтон, при неудачной игре вратаря, открывает счет, но вскоре "горожане" его сравняли. Незадолго до перерыва 24-летний Тревор Мередит, сыгравший до этого всего 6 матчей, снова выводит Бернли вперед. Во втором тайме команда контролировала игру, но в самом конце игрок Ман Сити выскочил один на один с вратарем. Только самоотверженный подкат Джима Адамсона позволил сохранить счет на табло. Благодаря этой победе Бернли неожиданно выиграл чемпионат Англии, по ходу которого ни разу не находился на первом месте.

Поз. Команда И В Н П МЗ МП Очки 1 Бернли 42 24 7 11 85 61 55 2 Вулверхэмптон Уондерерс 42 24 6 12 106 67 54 3 Тоттенхэм Хотспур 42 21 11 10 86 50 53 4 Вест Бромвич Альбион 42 19 11 12 83 57 49 5 Шеффилд Уэнсдей 42 19 11 12 80 59 49 6 Болтон Уондерерс 42 20 8 14 59 51 48 7 Манчестер Юнайтед 42 19 7 16 102 80 45 8 Ньюкасл Юнайтед 42 18 8 16 82 78 44 9 Престон Норт Энд 42 16 12 14 79 76 44 10 Фулхэм 42 17 10 15 73 80 44 11 Блэкпул 42 15 10 17 59 71 40 12 Лестер Сити 42 13 13 16 66 75 39 13 Арсенал 42 15 9 18 68 80 39 14 Вест Хэм Юнайтед 42 16 6 20 75 91 38 15 Эвертон 42 13 11 18 73 78 37 16 Манчестер Сити 42 17 3 22 78 84 37 17 Блэкберн Роверс 42 16 5 21 60 70 37 18 Челси 42 14 9 19 76 91 37 19 Бирмингем Сити 42 13 10 19 63 80 36 20 Ноттингем Форест 42 13 9 20 50 74 35 21 Лидс Юнайтед 42 12 10 20 65 92 34 22 Лутон Таун 42 9 12 21 50 73 30

Все 42 матча сыграли трое: 30-летний Джим Адамсон (1 гол), 22-летний Бриан Миллер (3 гола) и 23-летний Раймонд Поинтер (19 голов). По 41 матчу провели Бриан Пилкингтон (9 голов), Джон Энгус и Адам Блеклоу, а 21-летний Джон Коннелли стал стал лучшим бомбардиром команды, проведя в том сезоне 34 поединка и забив 20 голов.

В следующей кампании Бернли принял участие в Кубке Чемпионов, где выбыл на стадии 1/4 финала от Гамбурга (3:1 дома и 1:4 в гостях). В чемпионате Англии "бордовые" заняли четвертое место. Потом было серебро и две бронзы, после чего клуб опустился во второй, а потом и в третий дивизион Англии.

Эльфсборг (Бурос) – сезон-1961

Футбольный клуб Бурос был создан в 1904 году группой 14-15 летних подростков, но позже название было изменено на Эльфсборг, поскольку команду было трудно отличить на фоне других. Само название было взято от графства Эльвсборг, на территории которого и располагался город Бурос.

В сезоне-1925/26 годов команда выиграла одну из пяти групп второго дивизиона, и успешно пройдя стадию плей-офф, получила возможность выступать в высшей лиге – Аллсвенскане. Дебютная кампания принесла клубу десятое место, и с каждым годом результаты только улучшались. В то время была создана сильная команда, и благодаря этому в сезоне-1935/36 Эльфсборг стал чемпионом страны. На протяжении следующих нескольких лет успех был повторен дважды подряд, а за клуб выступали семь футболистов сборной Швеции. Призовые места чередовались и провалами, из-за которых в 1954 году команда вылетела во вторую лигу, но в 1960 году смогла вновь повыситься в классе.

В сезоне-1960 клуб возглавлял 46-летний Карл-Эрик Гран. В бытность игрока она выступал 17 лет за Эльфсборг, за который сыграл 346 матчей. В составе сборной он провел 41 игру и был участником Олимпиады-36 и ЧМ-38. Тренировать он начал сразу после завершения карьеры игрока в 1949 году. Среди футболистов выделялся 33-летний вратарь Ингемар Харальдссон и 28-летний нападающий Ларс Реберг, которые имели опыт выступлений за сборную Швеции.

Конечно же, новичка дивизиона никто не воспринимал даже как претендента на медали, но Эльфсборг выдал просто впечатляющий старт, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью в первых девяти матчах чемпионата. В десятом туре команду ждал выезд к одному из претендентов на чемпионство Норрчепингу. Поражение со счетом 1:5 прервало беспроигрышную серию. После этого тура чемпионат ушел на двухмесячный перерыв. Эльфсборг делил первое место с Гетеборгом, на 2 очка опережая Норрчепинг.

С 18 июня клуб принимал участие в первом розыгрыше Кубка Интертото. Турнир имел неофициальный статус, поскольку не был признан УЕФА. Он проходил при спонсорской поддержке букмекерских контор, которым было выгодно проведение каких-либо соревнований в летний период. В нем принимали участие 32 команды из центральной Европы. Австрия, Чехословакия, ГДР, Нидерланды, Швейцария и Швеция выставили по четыре клуба, Польша — два, а ФРГ — шесть.

Дважды обыграв Тасманию из ФРГ (3:2 в гостях и 5:2 дома), швейцарский Базель (2:1 дома и 6:3 в гостях) и дважды проиграв роттердамской Спарте (3:4 в гостях и 2:5 дома), шведы с 8 очками заняли второе место в группе и покинули турнир.

После возобновления чемпионата Эльфсборг набрал 9 очков из 10 (ничья с Гетеборгом 5:5), и перед домашней встречей с Норрчепингом клуб единолично лидировал в турнирной таблице, на очко опережая Гетеборг и на пять — Норрчепинг. В итоге команде удалось взять убедительный реванш 3:0 и еще больше оторваться от конкурентов (Гетеборг так же проиграл), но затем последовали три поражения подряд.

Справедливости ради, конкуренты также не блистали, поэтому Эльфсборг за три тура до финиша продолжал сохранять статус лидера, на очко опережая Гетеборг и на три — Норрчепинг. В 20-м туре оба конкурента проиграли, а триумф Эльфсборга был лишь вопросом времени. В предпоследнем матче лиги команда сыграла вничью с Эргрюте (1:1), но благодаря поражению Гетеборга досрочно стала чемпионом.

М Команда И В Н П Мячи О 1 Эльфсборг 22 13 5 4 54 − 37 31 2 Норрчёпинг 22 11 4 7 50 − 30 26 3 Гётеборг 22 11 4 7 62 − 47 26 4 Эребру 22 8 8 6 39 − 33 24 5 Мальмё 22 10 4 8 31 − 34 24 6 ИФК Мальмё 22 8 6 8 30 − 26 22 7 Эргрюте 22 8 5 9 41 − 39 21 8 Хельсингборг 22 7 6 9 44 − 44 20 9 Дегерфорс 22 8 4 10 27 − 38 20 10 Хаммарбю 22 7 5 10 33 − 52 19 11 АИК 22 6 6 10 29 − 42 18 12 Сандвикен 22 5 3 14 29 − 47 13

Все 22 матча в чемпионате провели три футболиста: Вигар Бартхолдссон (13 голов), Борис Мельберг и Хенри Ларссон, который забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром первенства. На один поединок меньше провели Ингемар Харальдссон, Тайво Лундель и Енс Содерберг. Также стоит отметить дебют 18-летнего Яна-Олафа Грана, который начиная с 1962 года на протяжении 14 лет будет регулярно играть за сборную (45 матчей – 10 голов).

В следующем сезоне Эльфсборг занял седьмое место, став крепким середняком, а в Кубке европейских чемпионов поиграть не удалось, поскольку в то время Швеция непонятно как определялась со своими представителями в этом турнире.

Шахтер (Сталино) – сезон-1961

3 апреля 1936 года по решению Всесоюзного совета по физкультуре и спорту была создана футбольная команда угольщиков Донбасса. Свое название она получила в честь передовика в добыче угля Алексея Стаханова – Стахановец. Первый матч был сыгран 12 мая 1936 года в Горловке против одесского Динамо (2:3). Уже 24 мая команда провела первый официальный поединок в рамках чемпионата СССР в группе Б (2 лига). В Казани Стахановец проиграл местному Динамо (1:4). В итоге клуб финишировал предпоследним.

В 1938 высшая лига расширилась до 26 команд, и Стахановец получил там место. Первый матч в высшем свете был сыгран дома против ленинградского Сталинеца – ничья 2:2. Три сезона подряд Стахановец занимал 11-12 места. После второй мировой войны клуб был включен во вторую группу (1 лига), а летом 1946 года общество Стахановец было переименовано в Шахтер. Сезон-1949 клуб начал в высшей лиге, а в 1951 году Шахтер выиграл бронзовые медали и дошел до полуфинала кубка страны. В следующем году все матчи команда играла в Москве и в итоге покинула высший дивизион. Играя в первой лиге, Шахтер снова дошел до полуфинала кубка. Что бы вернуться в высшую лигу потребовалось два года. Во второй половине 50-х Шахтер стабильно занимал места в десятке.

В июне 1960 года Шахтер возглавил 49-летний Олег Ошенков. Карьеру игрока он провел ленинградских Спартаке и Динамо. Тренерскую карьеру начал так же в Ленинграде, возглавив Динамо в 1949 году. Кроме того, он работал в киевском Динамо, с которым выиграл серебро чемпионата и кубок СССР. В Шахтере он провел существенную кадровую ротацию и видоизменил схему игры. Только в переходных матчах против запорожского Металлурга (0:1 на выезде и 2:0 дома), команда сумела сохранить место в высшей лиге. В кубке же Шахтер вновь дошел до полуфинала, где в дополнительное время проиграл тбилисскому Динамо (1:2).

Свой путь в сезоне-1961 "горняки" начали со стадии 1/32. В Хмельницком со счетом 2:0 было обыграно местное Динамо. Без проблем был пройден и Спартак из Ферганы – 3:0. Первым же серьезным соперником Шахтера стало тбилисское Динамо, а матч проходил в Сталино. "Горняки" дважды уступали по ходу поединка, но все-таки вырвали победу (3:2). Два следующих соперника были послабее, и команда их прошла без особых проблем. В четвертьфинале на своем поле Шахтер принимал сталиногорский Химик (3:1), который в 1/8 финала на своем поле обыграл московское Динамо (2:0). В полуфинале, сыгранном в Москве, "горняки" легко разобрались с ленинградским Адмиралтейцем (3:0), который в 1/8 оказался сильнее киевского Динамо (2:1).

В финальном поединке Шахтер сошелся в противостоянии с московским Торпедо, которое, конечно, считалось фаворитом. Матч проходил в Москве 29 октября. Почему-то для игроков Шахтера не была забронирована гостиница. Футболистам пришлось жить в подтрибунных помещениях стадиона, который тогда носил имя Владимира Ленина. Спали на раскладушках.

На игру Ошенков выставил такой состав: Борис Стрелков (6-й матч на турнире), Николай Головко (6), Геннадий Снегирев (6), Вячеслав Алябьев (5), Дмитрий Мизерный (5), Владимир Сальков (6), Анатолий Родин (6), Олег Колосов (5), Юрий Ананченко (6), Юрий Захаров (6), Валентин Сапронов (6). Как видим весь турнир тренер прошел фактически одним составом, который полностью состоял из прошлогодних чемпионов.

Сразу же со стартовым свистком Шахтер пошел в атаку. Москвичи не разобрались в быстрых перемещениях донетчан, и оставили одного Родина в центре штрафной. Тот не стал прощать соперника за ошибку – 1:0 уже на первой минуте. "Горняки" и дальше продолжали вести свои атаки, а у автозаводцев фактически ничего не получалось. Но тем не менее в конце тайма москвичи сравняли счет. Индивидуальным мастерством блеснул Метревели. Первые 15 минут второго тайма прошли с преимуществом Торпедо. На 60-й минуте вратарь москвичей получил травму и его сменил молодой Кавазашвили, который через 5 минут опрометчиво оставил ворота, чем воспользовался Ананченко. Через 5 минут он же поставил точку в матче. 3:1 – и первый трофей в копилке Шахтера.

В следующем сезоне, фактически этим же составом, клуб второй раз подряд выиграл кубок страны, а в 63-м проиграл в финале Спартаку. В чемпионате было 12 место. В Европе СССР все еще не играл. В дальнейшем Шахтер еще дважды выиграет кубок и трижды сыграет в финале. В чемпионате трижды будет завоевано серебро и единожды — бронза.

Динамо (Киев) – сезон-1961

Всем известно, что Динамо было создано 13 мая 1927 года, но тут есть один нюанс. В тот день был официально зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества Динамо. Речь идет про устав общества. Сама команда сформировалась немного позже. В газете Вечерний Киев от 5 апреля 1928 года было написано: "Киевское спортивное общество Динамо в текущем году организует свою футбольную команду". Антон Идзковский, в свою очередь, вспоминал, что его приглашали в киевский клуб в ноябре 1927 года. Есть мнение, что инициатором создания команды был Семен Западный, начальник Киевского окружного отдела ГПУ. Да, Динамо было создано в системе ГПУ, но Западный дал только разрешение на основание клуба, так как не являлся любителем футбола. Точно известно лишь то, что в первые годы команду активно развивали Сергей Барминский (помощник Западного) и новый начальник Киевского окружного отдела ГПУ Василий Иванов. Барминский формировал состав, в который входили чекисты и футболисты других киевских команд. В 1937 году Западного, Барминского и Иванова обвинили в шпионаже, а в следующем году расстреляли.

Первая официальная игра Динамо была сыграна 1 июля 1928 года в Белой Церкви против сборной этого города — поражение 1:2. Динамо переманивало к себе самых сильных игроков, что вызывало недовольство у других команд. В 1931 году киевляне стали чемпионами УССР, а через пять лет, как самая сильная команда республики, Динамо попало в высшую лигу первого чемпионата СССР, где добыло серебро. Спустя год киевский клуб выиграл бронзовые награды, но после этого последовали посредственные результаты. Только в 1952 году Динамо вновь финишировало вторым, а через два года впервые стало триумфатором кубка страны.

В июле 1959 года команду возглавил 34-летний Вячеслав Соловьев. Всю свою карьеру игрока он провел в московских клубах (в основном ЦСКА) и пять раз становился чемпионом СССР. Тренерской деятельность занялся в 1954 году, возглавив Крылья Советов из Куйбышева.

Среди игроков можно выделить 31-летнего вратаря Олег Макарова, начавшего выступать за Динамо с 1948 года. За это время он сыграл 160 матчей в чемпионате. Дважды становился серебряным призером первенства и один раз выигрывал кубок СССР. В 1957 году получил орден Знак Почета, которым награждали за высокие достижения в производстве и другой полезной общественной деятельности (в том числе спортивной).

Также в Динамо был чемпион Европы-60 в составе сборной СССР 29-летний Юрий Войнов, пришедший в клуб в 1956 году. В составе сборной он провел 23 матча, забив 3 гола. В 1958 году Юрий был признан лучшим футболистом СССР. В 1974 году, в честь 70-летия создания ФИФА, был проведен опрос специалистов с целью определения лучшего футболиста Мира с 1904 по 1973 года. По итогам этого опроса, в 1960 году лучшим футболистом мира стал Войнов. Кроме того, команду представляли 22-летний Валерий Лобановский и 24-летний Виктор Каневский.

Динамо расценивались как претендент на призовое место. Если учесть, что после серебра 1952 года клуб зачастую оказывался в середине турнирной таблицы (лучший результат 4 место в 56-м), то серебро 60-го не выводило киевлян в претенденты на чемпионство. Тем более, что конкурировать с Москвой было очень тяжело. В чемпионате принимали участие 22 клуба, разбитых на две группы по 11 команд. На этот раз в финальный этап выходили по 5 лучших коллективов. В отличии от прошлого сезона, там клубы начинали со всеми набранными очками на предварительном этапе. Так что нужно было не просто попасть в пятерку, но и набрать как можно больше очков.

Киевляне стартовали с пяти побед подряд, в том числе над московским Динамо (3:1). Это дало возможность после шести туров (третий "бело-синие" пропускали) занимать первое место, на два очка опережая Спартак. В седьмом туре Динамо проиграло в Москве Спартаку (0:2), а следом и Пахтакору со счетом 1:2. Пять очков из шести (ничья 1:1 с ЦСКА) позволяли после первого круга делить лидерство со Спартаком. Отрыв от 6 места составлял 6 очков.

Второй круг киевляне начали с двух ничьих и победы. Перед матчем со Спартаком в 16-м туре Динамо шло вторым, отставая от ЦСКА на очко и на столько же опережая Спартак. В Киеве, благодаря дублю Каневского, хозяева взяли реванш (2:0). Дальше была ничья с ЦСКА (1:1) и поражение от московского Динамо (0:5) с двумя автоголами от Сабо и Кольцова. Затем киевский клуб был пять очков в трех матчах, что позволило в итоге разделять первое место с ЦСКА.

N Команда И В Н П Мячи О 1 ЦСКА (Москва) 20 13 3 4 55-28 29 2 "Динамо" (Киев) 20 12 5 3 41-19 29 3 "Спартак" (Москва) 20 10 5 5 38-21 25 4 "Спартак" (Ереван) 20 8 7 5 27-26 23 5 "Пахтакор" (Ташкент) 20 9 5 6 30-33 23 6 "Динамо" (Москва) 20 8 5 7 33-29 21 7 "Кайрат" (Алма-Ата) 20 6 5 9 23-32 17 8 "Зенит" (Ленинград) 20 6 5 9 25-35 17 9 "Молдова" (Кишинев) 20 6 4 10 30-36 16 10 "Беларусь" (Минск) 20 4 5 11 17-31 13 11 "Калев" (Таллин) 20 0 7 13 14-43 7

В финальном этапе команды играли только с представителями другой группы. Динамо перед стартом финального этапа делило второе место с ЦСКА, на 4 очка отставая от прошлогоднего чемпиона Торпедо. Киевляне стартовали с двух минимальных побед над СКА и тбилисским Динамо, а вот Торпедо уступило Спартаку (3:4) и сыграло вничью с ереванским Спартаком (1:1).

ЦСКА также потерял два очка. Именно с автозаводцами киевляне проводили третий поединок. В Киеве игру пришли посмотреть 75 тысяч зрителей, при вместимости стадиона в 50 тысяч. Это была настоящая битва, завершившаяся победой хозяев (2:0), благодаря голам Трояновского и Бибы. Динамо вышло на первое место, на очко опередив Торпедо и на два — ЦСКА.

После этого последовало два ничейных результата, один из которых — в Харькове с Авангардом (1:1). Были слухи, что высшее руководство компартии Украины обратилось к Харькову с просьбой уступить Динамо, чтобы чемпионом впервые стала не Москва, но Харьков категорически отказался. Вторая же ничья пришлась на поединок с Локомотивом (2:2), из-за чего первый круг Динамо завершило на втором месте, проигрывая очко Торпедо, и на два опережая Спартак.

Потом снова были обыграны СКА (4:2) и тбилисское Динамо (1:0), а Торпедо проиграло двум Спартакам - московскому (2:3) и ереванскому (0:1). Перед очной встречей с Торпедо, киевляне на три очка опережали конкурентов. Матч проходил не на стадионе автозаводцев, а на центральном стадионе им. Ленина, и собрал более 100000 зрителей. Торпедовцы больше атаковали и на 70 минуте открыли счет. После того, как Турянчик на 85-й минуте вернул интригу в поединок, хозяева имели две хороших возможности все же вырвать победу, но динамовцы удержали ничью. А Спартак, проиграв Локомотиву со счетом 1:3, самоустранился из чемпионской гонки.

В предпоследнем туре, 17 октября, Динамо принимало Авангард, который боролся за шестое место, дававшее право получить звание мастеров спорта. Вполне возможно, что украинское партийное руководство, ради престижа республики, просило Харьков уступить. Но те стояли стеной – 0:0. По завершению матча, зрители не покидали стадион, в ожидании результата матча Торпедо. Диктор по стадиону огласил: "Внимание! В Ташкенте проходила встреча между командами мастеров Пахтакора и московского Торпедо. Матч закончился. Счет: ноль – один. Победил Пахтакор!!!" Весь стадион взорвался овациями. Сами футболисты узнали о поражении автозаводцев в перерыве матча.

N Команда И В Н П Мячи О 1 "Динамо" (Киев) 30 18 9 3 58-28 45 2 "Торпедо" (Москва) 30 19 3 8 68-35 41 3 "Спартак" (Москва) 30 16 8 6 57-34 40 4 ЦСКА (Москва) 30 16 6 8 61-43 38 5 "Локомотив" (Москва) 30 13 12 5 58-42 38 6 "Авангард" (Харьков) 30 12 10 8 30-25 34 7 "Динамо" (Тбилиси) 30 13 7 10 50-30 33 8 "Спартак" (Ереван) 30 11 10 9 37-41 32 9 СКА (Ростов-на-Дону) 30 11 8 11 54-36 30 10 "Пахтакор" (Ташкент) 30 11 8 11 44-61 30

По 29 матчей в чемпионате сыграли Олег Макаров и 21-летний Виктор Серебряников (4 гола). На поединок меньше провели Николай Кольцов и Валерий Лобановский (10 голов), впоследствии ставший величайшим тренером. По 27 матчей на счету 23-летнего Олега Базилевича (10 голов) и 21-летнего Йожефа Сабо (3 гола). Лучший бомбардир команды и третий в чемпионате (18 голов) Виктор Каневский провел за киевский клуб в том сезоне 26 поединков.

В следующей кампании Динамо заняло 5 место, а начиная с 1966 года три раза подряд выиграло чемпионат. Хрущев все еще не разрешал советским клубам играть в Кубке Чемпионов, поэтому динамовцам свой дебют в Европе пришлось еще подождать…

Данди – сезон-1961/62

Чтобы получить место в шотландской футбольной лиге в 1893 году в один клуб, получивший название Данди, были объединены East End и Our Boys. Команду приняли, и 12 августа прошел ее первый матч в лиге против Рейнджерс (3:3), а 26 декабря 1895 года Данди потерпел самое крупное поражение в своей истории – 0:11 от Селтика. В начале XX века клуб трижды завоевывал серебряные медали чемпионата, а в 1910 году впервые выиграл кубок Шотландии. При этом Данди потребовалось провести по три игры в полуфинале и финале.

До второй мировой Данди еще раз выходил в финал кубка страны. После войны было добыто серебро, два Кубка шотландской лиги и второе место в Кубке Шотландии. Именно финал этого турнира в сезоне-1951/52 против Мотеруэлла пришли посмотреть 136495 зрителей, что является рекордом посещаемости в матчах шотландских клубов.

Перед сезоном-1959/60 Данди возглавил 49-летний Боб Шенкли. Будучи футболистом, он провел 13 сезонов в Фалкирке, в составе которого отыграл 215 матчей. Тренерскую деятельность Боб начал в 1950 году, возглавив тот же Фалкирк, в котором ни разу не финишировал в первой десятке.

В тогдашнем составе Данди можно выделить трех футболистов: 37-летний Гордон Смит, 28-летний Бобби Вишар и 29-летний Бобби Сиф. Смит является единственным игроком выигрывавшим чемпионат Шотландии с тремя разными командами, и среди них не было грандов шотландского футбола. Вишар выигрывал первенство в составе Абердина, а Сиф сенсационно становился чемпионом Англии с Бернли.

Стартовал Данди с двух побед и поражения от Абердина со счетом 1:3 в третьем туре. Невзирая на это, в следующих поединках клуб добыл десять побед подряд, среди которых были поверженные Селтик (2:1) и Рейнджерс (5:1). Две ничьи (2:2 с явным аутсайдером Стерлинг Альбион и 1:1 с командой второй половины турнирной таблицы Сент-Мирреном) в декабре не сильно испортили настроение команды, а календарный год Данди закончил на первом месте.

Январь клуб прошел уверенно, одержав 5 побед. Это позволяло опередить Рейнджерс, сыгравших больше матчей, на 6 очков, а Селтик — на 9 пунктов. А вот потом Данди ждал спад. После ничьи с Килмарноком (1:1) последовало четыре поражения подряд (от Селтика 1:2). Беспроигрышная серия прервалась после 19 матчей.

До финиша оставалось восемь туров, и Рейнджерс опережали Данди в турнирной таблице на три очка. Ничейный результат с прямым конкурентом хоть и прервал серию из поражений, но отрыв не сократил. Рейнджерс могли спокойно продолжать путь к чемпионству, однако спустя тур они проиграли Данди Юнайтед (0:1), а Данди после двух побед сократил отставание до минимума.

Селтик, уже тогда проигрывавший лидерам шесть очков, ни на что не мог претендовать. Борьба за золотые медали должна была развернуться между Рейнджерс и Данди, которые впоследствии одержали по две победы. Гонка за титулом продолжалась до осечки одного из претендентов. Если Данди не ошибался и шел по головам соперников, то Рейнджерс сыграли вничью с Селтиком (1:1), что и стало главной причиной опущенного первого места.

М Команда И В Н П Мячи О 1 Данди 34 25 4 5 80 − 46 54 2 Рейнджерс 34 22 7 5 84 − 31 51 3 Селтик 34 19 8 7 81 − 37 46 4 Данфермлин Атлетик 34 19 5 10 77 − 46 43 5 Килмарнок 34 16 10 8 74 − 58 42 6 Харт оф Мидлотиан 34 16 6 12 54 − 49 38 7 Партик Тисл 34 16 3 15 60 − 55 35 8 Хиберниан 34 14 5 15 58 − 72 33 9 Мотеруэлл 34 13 6 15 65 − 62 32 10 Данди Юнайтед 34 13 6 15 70 − 71 32 11 Терд Ланарк 34 13 5 16 59 − 60 31 12 Абердин 34 10 9 15 60 − 73 29 13 Рэйт Роверс 34 10 7 17 51 − 73 27 14 Фалкирк 34 11 4 19 45 − 68 26 15 Эйрдрионианс 34 9 7 18 57 − 78 25 16 Сент-Миррен 34 10 5 19 52 − 80 25 17 Сент-Джонстон 34 9 7 18 35 − 61 25 18 Стерлинг Альбион 34 6 6 22 34 − 76 18

Мне не удалось найти полной статистики по проведенным матчам и забитым голам. Скажу только, что 27-летний Бобби Кокс, пришедший в команду в 1957 году, сыграет до 1968 года в ее составе более 400 матчей в разных турнирах. 25-летний Алекс Гамильтон (в клубе с 1957-го) в ноябре 1961 года дебютировал в сборной, сыграв за неё 24 матча. Так же в ноябре дебютировал за национальную команду 22-летний Иан Юр, сыгравший в ее составе 11 матчей. Все в том же ноябре сыграл свой единственный матч за сборную 22-летний Хуг Робертсон (с 57-го).

В следующем сезоне Данди занял девятое место, подтвердив случайность своего чемпионства. В дальнейшем команда будет постоянно финишировать во второй половине первой десятки. Как чемпион Шотландии, клуб получил право сыграть в Кубке Чемпионов. В 1/16 финала был разбит немецкий Кельн (8:1 дома и 0:4 в гостях), в 1/8 пройден португальский Спортинг (0:1 в гостях и 4:1 дома), а в 1/4 сломлен бельгийский Андерлехт (4:1 на выезде и 2:1 дома). В первом полуфинальном матче Данди потерпел крупное поражение от Милана (1:5), поэтому минимальная домашняя победа уже ничего не решала для шотландского клуба в том розыгрыше еврокубка.

Продолжение следует…

Виктор Жигулин, читатель Football.ua