Украина

Центральный защитник готовится к матчу против Динамо.

Николай Матвиенко приступил к тренировкам в общей группе накануне центрального поединка 24-го тура против Динамо, сообщает официальный сайт "горняков".

Центральный защитник вместе с Исмаили и Сиприано не принимал участие в поединке против Оболонь-Бровар из-за повреждения.

Николай Матвиенко в этом сезоне провел 28 поединков, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Матч Шахтер — Динамо состоится 31 мая, в воскресенье, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция центрального поединка 24-го тура УПЛ.