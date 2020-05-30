Украина

Новый владелец "львов" резко высказался в адрес тех, кто нападает на клуб.

Олег Смалийчук подчеркнул, что Карпаты готовы к техническому поражению из-за отмены игры против Мариуполя, а также отметил, что не позволит очернить имидж клуба.

"Мы согласны на техническое поражение. Мы призываем не останавливать чемпионат. Мы создали нашу историю только на футбольных полях.

Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязном белье и договорняков в кабинетах: Мы — Карпаты. Вы — говно! Мы никому не позволим очернить имидж клуба", — написал Олег Смалийчук в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, что ранее Карпаты сделали заявление относительно отмены матча против Мариуполя.