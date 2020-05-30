Львовский клуб не будет оспаривать техническое поражение.
Карпаты, фото Карпаты
30 мая 2020, 17:16
Поединок 24-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Мариуполем не состоится из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом в расположении хозяев.
Львовский клуб сделал заявление ввиду возникшей ситуации, призвав не манипулировать результатами тестирования и не произносить унизительные гипотезы.
"Наш клуб оказался в ситуации, когда на первое место выходят не очки и результат, а здоровье футболистов и работников. К сожалению, всемирная зараза не обошла стороной наш город, который страдает от коронавирусной инфекции, и наш клуб. Накануне матча против ФК Мариуполь мы получили неутешительные результаты от медиков, которые проводили необходимые процедуры. У нас беда и мы не желаем никому оказаться в нашей ситуации.
Однако, Карпаты не позволят никому манипулировать результатами тестирования и произносить унизительные гипотезы. Карпаты, как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и намерен разжиться лайками и репостами, придумывая самые разные версии относительно, якобы, нашего желания сорвать чемпионат. Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать Карпатам техническое поражение из-за не проведенного матча против ФК Мариуполь, мы никоим образом такую позицию оспаривать не будем.
Руководство УПЛ прекрасно знает, сколько работы было выполнено ФК Карпаты для того, чтобы получить разрешение на организацию воскресного матча. В последние дни работниками клуба было проведено множество встреч и отправлено немало писем.
Сохранение места в элитном дивизионе — приоритетная задача для ФК Карпаты. Но только в том случае, когда игроки и тренеры получат необходимый результат на футбольном поле. Мы готовы играть, биться и доказывать право сохранить место в УПЛ исключительно в рамках честной игры", — гласит заявление.
Исполнительный директор Карпат ранее попросил общественность не нагнетать обстановку около ситуации с коронавирусом в Карпатах.