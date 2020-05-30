Украина

Львовский клуб не будет оспаривать техническое поражение.

Поединок 24-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Мариуполем не состоится из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом в расположении хозяев.

Львовский клуб сделал заявление ввиду возникшей ситуации, призвав не манипулировать результатами тестирования и не произносить унизительные гипотезы.

"Наш клуб оказался в ситуации, когда на первое место выходят не очки и результат, а здоровье футболистов и работников. К сожалению, всемирная зараза не обошла стороной наш город, который страдает от коронавирусной инфекции, и наш клуб. Накануне матча против ФК Мариуполь мы получили неутешительные результаты от медиков, которые проводили необходимые процедуры. У нас беда и мы не желаем никому оказаться в нашей ситуации.

Однако, Карпаты не позволят никому манипулировать результатами тестирования и произносить унизительные гипотезы. Карпаты, как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и намерен разжиться лайками и репостами, придумывая самые разные версии относительно, якобы, нашего желания сорвать чемпионат. Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать Карпатам техническое поражение из-за не проведенного матча против ФК Мариуполь, мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем.

Руководство УПЛ прекрасно знает, сколько работы было выполнено ФК Карпаты для того, чтобы получить разрешение на организацию воскресного матча. В последние дни работниками клуба было проведено множество встреч и отправлено немало писем.

Сохранение места в элитном дивизионе — приоритетная задача для ФК Карпаты. Но только в том случае, когда игроки и тренеры получат необходимый результат на футбольном поле. Мы готовы играть, биться и доказывать право сохранить место в УПЛ исключительно в рамках честной игры", — гласит заявление.

Исполнительный директор Карпат ранее попросил общественность не нагнетать обстановку около ситуации с коронавирусом в Карпатах.