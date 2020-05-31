Украина

Главный тренер киевского Динамо оценил игру и физическую готовность своих подопечных.

Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Не получилось не проиграть, до конца выдержать тот темп и игру, которые мы наметили. Но это вполне объяснимо, ведь у нас еще не тот игровой тонус. Ребята старались, отдали все силы, которые у них были на сегодняшний день, играли до конца, на победу. На мой взгляд, Шахтеру нельзя позволять долго контролировать мяч, но реалии сегодняшнего дня не разрешают продержать это все 90 минут. К сожалению для нас, Шахтер лучше использовал свои моменты".

О том, что Динамо подсело во второй половине матча:

"Конечно, это вполне естественно. Даже в этой ситуации мы не провели ни одной игры по 90 минут, просто не имели такой возможности. Жаль, что “класико” состоялось сразу после карантина, не дав возможности и времени набрать оптимальной формы. Но таковы реалии, нужно было из них исходить. Хочу еще раз сказать, что у меня нет никаких претензий к ребятам. Они отдали на поле все, что могли на сегодняшний день, и даже, может, немного больше. Где-то не хватило исполнительского мастерства, не только в атаке, но и в обороне, где-то Шахтер лучше использовал свои моменты, чем мы".

О том, хватит ли времени восстановиться к игре против Александрии:

"Это абстрактные разговоры, только сама игра все может показать. Будем стараться сделать все для этого. Конечно, следующий матч должен быть намного лучше. Будем надеяться и будем работать над этим".

"Огромное спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать и верят в нас. Их поддержка всегда ощущается. Всем здоровья", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.