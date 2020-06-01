Украина

Украинский специалист высказался о ничьей в матче с Ворсклой.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов добыл волевую ничью с Ворсклой благодаря реализованному пенальти на последних минутах. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов высказался о результате этого матча.

"Первая игра всегда тяжелая. Некоторые футболисты поздно вернулись. Двух хорватов мы ждали долго. Мало тренировались, дней 10 только. Были проблемы у наших иностранцев: Папе, Якубу и Кане. И Рамадан этот, который тяжело было перебороть. Тренировались, не ели, не пили. Хорошо, что прошел Рамадан".

"По первой игре замечаний к футболистам нет, они старались. Не хватило везения. Были моменты, не использовали. Пошла обратка в другую сторону на последних минутах. Тяжело это переварить, неудачу в конце. Надо двигаться дальше".

Кроме того, украинский специалист рассказал о кадровой ситуации в клубе и о том, кто из игроков вскоре покинет Ворсклу.

"Будем подпускать на тренировки молодых. Есть там и Власов. Но U-19 и U-21 другой уровень, другие скорости".

"У Опанасенко была травма, он два месяца лечился. Набирает форму, сыграл 15 минут с «Александрией». Тяжело войти в такую игру, поэтому выпускали. У Артура, Габелка и Мартыненко заканчиваются контракты, не рассчитываем на них", — заявил Максимов на послематчевой пресс-конференции.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла — ПФК Львов.