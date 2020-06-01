Украина

Пользователи нашего сайта определили лучших в составе Шахтера и Динамо по итогам очной встречи.

Шахтер обыграл Динамо в поединке 24-го тура чемпионата Украины со счетом 3:1, оставив киевлян на четвертом месте турнирной таблицы.

Football.ua провел опрос, чтобы узнать, кого пользователи считают лучшими игроками в своих командах в том матче.

По итогам голосования первое место у "горняков" с большим отрывом занял Марлос. У Динамо же на вершине оказался Георгий Цитаишвили.

На Football.ua доступны оценки игроков Шахтер и Динамо по версии редакции сайта.