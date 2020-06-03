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Украинец бразильского происхождения оформил дубль в матче против киевского Динамо.

В центральном поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер уверенно обыграл Динамо, оставив киевлян на четвертой позиции в турнирной таблице (3:1). Главным героем встречи стал полузащитник "горняков" Марлос, который оформил дубль в ворота киевлян и стал лучшим игроком прошедшего тура чемпионата Украины.

"Как вы знаете, у меня был сложный период, я долго боролся с травмой, не позволявшей играть на 100 процентов. Считаю, самая большая эмоция и счастье после гола – чувство, что я могу помочь своим партнерам, своей команде и клубу. Приятно осознавать, что они могут рассчитывать на меня. И, конечно, всегда приятно забивать в матчах с Динамо!" — приводит слова Марлоса официальный сайт Шахтера.

Кроме того, украинец бразильского происхождения поделился мнением о Десне, с которой Шахтер сыграет в рамках 25-го тура в Киеве.

"Десна – очень сложный соперник, который уже показал нам свою силу на первом этапе сезона. То была важная победа. Как я уже говорил, каждый раз, когда забиваю гол, прежде всего радуюсь возможности помочь своему клубу", — заявил игрок сборной Украины.

Напомним, поединок Шахтер Донецк — Десна Чернигов состоится шестого июня в 17:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на стадионе Олимпийский, а номинальными хозяевами поля выступят "горняки".