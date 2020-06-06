Украина

Бразилец поделился ожиданиями от следующего поединка днепрян.

Защитник Днепра-1 Лукас Тейлор прокомментировал выступления в новой команде и поделился ожиданиями от встречи со Львовом, в составе которого он выступал в сезоне-2018/19.

"Я был счастлив, потому что это была первая игра, которую я начал в старте после травмы голеностопа. Я чуть не кричал от радости, тем более что команда победила. А вообще, считаю, что могу играть лучше. Надо до конца набрать форму.

Перед игрой не чувствовал себя полностью уверенным. Перед этим я играл не очень хорошо, но тренер доверял мне, подбадривали и партнеры. Это дало мне сил перед игрой. Гол, конечно, должен восстановить мою уверенность, позволит вновь поверить в собственный футбол. Надеюсь, все это вернется ко мне.

Сейчас физически готов на 60-70 процентов. Когда буду полностью в форме, думаю, буду выглядеть на поле лучше.

Матч со Львовом будет обычным. Я очень уважаю Львов. Эта команда открыла для меня двери в Украину, они очень помогали мне. Желаю им только лучшего, но сейчас я играю в Днепре-1 и надеюсь, что в этой игре победит моя команда", – рассказал Тейлор в интервью официальному сайту клуба.



Тейлор перешел в Днепр-1 в январе этого года из Эшторила. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 2 поединка в футболке "днепрян", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что УПЛ перенесла матч Львов — Днепр-1 в Днепр.