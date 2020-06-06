Украина

Полузащитник луганчан прокомментировал напряженную ситуацию в борьбе за второе лигочемпионовское место.

Богдан Леднев считает, что в чемпионате Украины будет серьезная борьба за серебряные медали.

"Приятно, что мы находимся в зоне борьбы. Чем больше конкуренция, тем чемпионат интереснее, тем интереснее в нем играть.

Борьба будет серьезной, и выстоит в ней сильнейший", — приводит слова Богдана Леднева сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Заря в ближайшем поединке сыграет против Колоса в рамках 25-го тура чемпионата Украины. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.