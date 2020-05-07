Украина

Хавбек Зари также заявил, что чемпионат Украины нужно доиграть.

Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому Динамо, рассказал о будущем в своей карьере.

"Я игрок Зари на данный момент и все сделаю, чтобы клуб добивался тех целей, которые Заря ставит перед собой. А что будет в будущем, будет решаться дальше".

Кроме того, украинец поделился мнением касательно высоких зарплат в китайском футболе и о том, что многие футболисты отправляются на заработки в "Поднебесную".

"Если говорить о молодом футболисте, то, безусловно, лучше показать себя в Европе и добиться результатов. А если уходить в Китай под конец карьеры, то для любого футболиста это было бы неплохо. Хотел бы поиграть с Зинченко Манчестер Сити? Конечно".

Леднев также заявил, что украинскую Премьер-лигу необходимо возобновить и доиграть по спортивному принципу.

"Чемпионат стоит доиграть, чтобы не было лишних вопросов по поводу расположения мест. По поводу ВАР, если его грамотно и честно использовать и трактовать, то он однозначно нужен", — приводит слова Леднева официальный сайт Зари.

Напомним, ранее Богдан Леднев дал эксклюзивное интервью Football.ua, в котором рассказал о Заре, своем возвращении в Динамо, Барселоне и многом другом.

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