Украина

Голкипер Десны высказался о поражении в матче с Шахтером.

Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (3:2). Вратарь черниговского клуба Евгений Паст, отразивший пенальти Марлоса в первом тайме, прокомментировал результат этой встречи.

"Как и в прошлом туре, просматривали всех пенальтистов Шахтера. Как получилось – так получилось. Жаль, что не выиграли, было бы вдвойне приятно".

"Шахтер контролировал игру, тяжело было перестраиваться. К тому же жарко, физически тяжело. Но забить дважды Шахтеру тоже надо уметь. Хотелось зацепиться за ничью", — заявил Паст в эфире ТК Футбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Десна.