Голкипер Десны высказался о поражении в матче с Шахтером.
Евгений Паст, ФК Десна Чернигов
06 июня 2020, 22:38
Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (3:2). Вратарь черниговского клуба Евгений Паст, отразивший пенальти Марлоса в первом тайме, прокомментировал результат этой встречи.
"Как и в прошлом туре, просматривали всех пенальтистов Шахтера. Как получилось – так получилось. Жаль, что не выиграли, было бы вдвойне приятно".
"Шахтер контролировал игру, тяжело было перестраиваться. К тому же жарко, физически тяжело. Но забить дважды Шахтеру тоже надо уметь. Хотелось зацепиться за ничью", — заявил Паст в эфире ТК Футбол.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Десна.